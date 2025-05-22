بالفيديو - شاكيرا تسقط!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ ومستقرّ ودافئ اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. يليه طقس حارّ يومَي الأحد والاثنين تتخطى فيه الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفئ منتصف الاسبوع المقبل.
بعد مقتل موظفين من السفارة الإسرائيلية كانا يشاركان ضمن فعالية في المتحف اليهودي بواشنطن، ألقي القبض على المهاجم، لتكشف الشرطة لاحقا أنه يدعى الياس رودريغز.فيما تداولت منصات إعلامية على منصة "إكس" فيديو قيل إنه للمهاجم وهو يصرخ "فلسطين حرة" لحظة إلقاء القبض عليه.وكانت شرطة العاصمة الأميركية كشفت في وقت سابق اليوم الخميس أن رودريغز يبلغ من العمر 30 عاماً، ويتحدر من شيكاغو، مضيفة أنه هتف بعد اعتقاله "فلسطين حرة".
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مشهداً صادماً من منطقة أبي سمراء – طرابلس، يُظهر لحظة سقوط طالب من باص مدرسي أثناء نزوله، وكاد أن يُدهس تحت عجلاته لولا العناية الإلهية وتدخل بعض المواطنين في اللحظة الأخيرة.الواقعة حصلت عند مفرق الإخوة، حيث سقط الطالب في مشهد مروّع أمام المارة، ما أثار موجة إستنكار واسعة ومخاوف جدية حول إجراءات السلامة المتّبعة في نقل الطلاب.