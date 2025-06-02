"سبّاح" يتحايل على الماء! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
في مشهد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت عروس برازيلية إلى حفل زفافها بسيارة جنازة، لكن المفاجأة كانت في السبب وراء هذا القرار الغريب.
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 500 شخص خلال الإحتفالات بفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.الجدير ذكره، أن الفريق الفرنسي لأول مرة يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.
في إطار الإستعدادات المكثفة لموسم الحج، إستعرضت قوات الأمن جاهزيتها العالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة هذا العام.