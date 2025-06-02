"سبّاح" يتحايل على الماء! (فيديو)

الوكالة الوطنية: الجيش أزال علم لواء "غولاني" الإسرائيلي من تلة رويسات الحدب والسواتر الترابية والألغام من المنطقة وعزز إنتشاره عند أطراف خلة وردة إلى الغرب من عيتا الشعب

الوكالة الوطنية: الجيش أزال علم لواء "غولاني" الإسرائيلي من تلة رويسات الحدب والسواتر الترابية والألغام من المنطقة وعزز إنتشاره عند أطراف خلة وردة إلى الغرب من عيتا الشعب