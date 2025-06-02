الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;سبّاح&quot; يتحايل على الماء! (فيديو)
"سبّاح" يتحايل على الماء! (فيديو)
A-
A+

"سبّاح" يتحايل على الماء! (فيديو)

منوعات

2025-06-02 | 09:51
"سبّاح" يتحايل على الماء! (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"سبّاح" يتحايل على الماء! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مشاهد لسبّاح محترف ينزلق داخل المسبح بسلاسة دون أن يُحدث أي اضطراب في سطح الماء.

اقرأ ايضا في منوعات

عروس بسيارة دفن الموتى!
Play
2025-06-01

عروس بسيارة دفن الموتى!

في مشهد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت عروس برازيلية إلى حفل زفافها بسيارة جنازة، لكن المفاجأة كانت في السبب وراء هذا القرار الغريب.

2025-06-01

عروس بسيارة دفن الموتى!

في مشهد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت عروس برازيلية إلى حفل زفافها بسيارة جنازة، لكن المفاجأة كانت في السبب وراء هذا القرار الغريب.

إحتفالات تتحوّل إلى شغب! (فيديو)
Play
2025-06-01

إحتفالات تتحوّل إلى شغب! (فيديو)

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 500 شخص خلال الإحتفالات بفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.

الجدير ذكره، أن الفريق الفرنسي لأول مرة يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

2025-06-01

إحتفالات تتحوّل إلى شغب! (فيديو)

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 500 شخص خلال الإحتفالات بفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.

الجدير ذكره، أن الفريق الفرنسي لأول مرة يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

قوات أمن الحج.. إستعراض أمني يعكس الجاهزية والإستعداد (فيديو)
Play
2025-06-01

قوات أمن الحج.. إستعراض أمني يعكس الجاهزية والإستعداد (فيديو)

في إطار الإستعدادات المكثفة لموسم الحج، إستعرضت قوات الأمن جاهزيتها العالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة هذا العام.

2025-06-01

قوات أمن الحج.. إستعراض أمني يعكس الجاهزية والإستعداد (فيديو)

في إطار الإستعدادات المكثفة لموسم الحج، إستعرضت قوات الأمن جاهزيتها العالية خلال الحفل السنوي الذي نظمته القوات المشاركة هذا العام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025