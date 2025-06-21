"غوار الطوشة".. يبيع التمر هندي في دمشق؟ (شاهد الفيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدية "برسالة خاصة"، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، اعتبرها البعض "مهمة" وسط الأحداث العالمية المتسارعة.
غادر خابي لامي، أشهر الشخصيات على منصة "تيك توك" عالميا، الولايات المتحدة، بعد أن احتجزته سلطات الهجرة في لاس فيغاس، بسبب مزاعم تفيد بأنه تجاوز مدة تأشيرة دخوله.
قتل تلميذ سابق يبلغ من العمر 21 عاما تسعة أشخاص، الثلاثاء، بعدما أطلق النار في مدرسة بمدينة غراتس في جنوب شرق النمسا.وأكدت السلطات أن عدد القتلى 10 بينهم المشتبه به.والضحايا هم ست إناث وثلاثة ذكور، ولم تحدد أعمارهم.