"غوار الطوشة".. يبيع التمر هندي في دمشق؟ (شاهد الفيديو)

قتل تلميذ سابق يبلغ من العمر 21 عاما تسعة أشخاص، الثلاثاء، بعدما أطلق النار في مدرسة بمدينة غراتس في جنوب شرق النمسا.

وأكدت السلطات أن عدد القتلى 10 بينهم المشتبه به.

والضحايا هم ست إناث وثلاثة ذكور، ولم تحدد أعمارهم.