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25 مليون متعاطٍ للمخدرات خلال عام
25 مليون متعاطٍ للمخدرات خلال عام
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25 مليون متعاطٍ للمخدرات خلال عام

منوعات

2025-06-26 | 02:38
25 مليون متعاطٍ للمخدرات خلال عام
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Aljadeed
25 مليون متعاطٍ للمخدرات خلال عام

أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأنن تجارة الكوكايين العالمية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة، حيث أصبح الكوكايين أسرع أسواق المخدرات نموا في العالم مع ارتفاع إنتاج كولومبيا وعدد المتعاطين في أوروبا والأميركتين.

وأظهر تقرير المخدرات العالمي السنوي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن تجارة الكوكايين ازدادت بشدة في 2023، وهو أحدث عام توفرت فيه بيانات شاملة.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومقره فيينا، في بيان: "بلغ إنتاج الكوكايين ومضبوطاته وتعاطيه مستويات عالية جديدة في 2023، مما يجعل الكوكايين أسرع أسواق المخدرات غير المشروعة نموا في العالم".
وتشير تقديرات إلى ارتفاع الإنتاج العالمي غير المشروع من الكوكاكين بنحو الثلث إلى ما يزيد على 3708 أطنان وهي كمية قياسية.
ويعود ذلك بالأساس إلى زيادة المساحة المخصصة لزراعة المخدرات في كولومبيا ومع إظهار بيانات حديثة أن العائد منه زاد بنسبة 50 بالمائة تقريبا عن 2022.
وأضاف المكتب الأممي أن العدد التقديري لمتعاطي الكوكايين على مستوى العالم استمر في الزيادة أيضا، ليصل إلى 25 مليونا في 2023 بعد أن كان 17 مليونا قبل 10 سنوات.
وقال المكتب: "لا تزال أميركا الشمالية وأوروبا الغربية والوسطى وأميركا الجنوبية تشكل أكبر أسواق الكوكايين، على أساس عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات في العام الماضي، ووفقا للبيانات المستمدة من تحليل مياه الصرف الصحي".
وأوضح المكتب إن سوق المخدرات الصناعية مستمرة في التوسع أيضا، يساعدها في ذلك انخفاض التكاليف التشغيلية وانخفاض خطر الكشف عن أولئك الذين يصنعون المخدرات أو يهربونها.
وتابع المكتب: "وصلت مضبوطات المنشطات الأمفيتامينية إلى مستوى قياسي في 2023 وشكلت ما يقرب من نصف جميع المضبوطات العالمية من المخدرات الصناعية، تليها المواد الأفيونية الصناعية، بما في ذلك الفنتانيل".

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