تاكسي طائر في دبي.. نجاح أول رحلة تجريبية (فيديو)

أعلن الشيخ ، ولي عهد دبي نائب رئيس وزير الدفاع الإماراتي، ورئيس لإمارة دبي، عن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك في إمارة دبي، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "جوبي أفييشن".

وأكد في تصريحات نشرها على حسابه الرسمي، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة في مسيرة الريادة، ويُعد نقلة نوعية في أنظمة التنقل الحضري المستدامة، حيث يسهم في تقليص الزمن وتعزيز جودة الحياة، كما يُرسّخ موقع الإمارات كمركز عالمي للابتكار واعتماد أحدث التقنيات.

وأشار إلى أن هذه التجربة تأتي في إطار الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل، مؤكداً أن "القادم أجمل في وطننا".