تاكسي طائر في دبي.. نجاح أول رحلة تجريبية (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
كشفت دراسة حديثة عن أن "تناول الجبن قبل النوم قد يزيد من احتمالية حدوث الكوابيس بشكل ملحوظ".
كشف خبير تقني دولي عن خمس علامات مقلقة قد تشير إلى أن هاتفك المحمول يتعرض للتجسس من قبل طرف ثالث، محذرا من أن إحدى هذه العلامات باتت شائعة إلى حد مثير للقلق.
بحلول فصل الصيف، يزداد الإقبال على استهلاك مختلف أنواع البطيخ، لما له من فوائد غذائية، وقدرته على إنعاش الجسم في أوقات الحر، لكن خطأ بسيطا وشائعا، قد يسبب تسمما غذائيا.ووفقا لتقرير نشره موقع "فيريويل هيلث"، فإن تقطيع البطيخ دون غسل قشرته الخارجية يشكّل خطرا صحيا، إذ يمكن، أن تنقل السكين البكتيريا من السطح الخارجي، إلى داخل الثمرة أثناء التقطيع.