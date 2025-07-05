من جديد.. "تيك توك" بين أميركا والصين!

قال الرئيس الأميركي ، إن الولايات المتحدة ستبدأ محادثات مع الصين هذا الأسبوع بشأن صفقة محتملة تتعلق بتطبيق "تيك توك" الشهير.



وأوضح ترامب، في تصريحات للصحافيين على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة، أن "المفاوضات قد تنطلق يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى احتمال أن يجري التحدث مباشرة مع الرئيس الصيني أو أحد ممثليه".



وأضاف ترامب: "لدينا صفقة إلى حد كبير بشأن بيع التطبيق"، في إشارة إلى الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه لنقل ملكية أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى شركة يديرها مستثمرون أميركيون.



وكان الرئيس الأميركي قد مدّد الشهر الماضي المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" من أجل بيع أصولها داخل الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر المقبل، بعد أن تعثرت مفاوضات سابقة هذا العام بسبب توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.



وكان الاتفاق المحتمل ينصّ على تحويل عمليات "تيك توك" الأميركية إلى كيان جديد مقره الولايات المتحدة وتكون ملكيته بأغلبية لمستثمرين أميركيين، إلا أن الصين رفضت حينها الموافقة على الصفقة، خاصة بعد فرض رسوما جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.



وأكد ترامب أن إتمام الصفقة سيتطلب على الأرجح موافقة الحكومة الصينية، مضيفاً: "لست واثقا من ذلك، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث. تربطني علاقة رائعة بالرئيس شي، وأظن أن هذه الصفقة ستكون جيدة للصين ولنا أيضا".



