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يلكم الفتيات على أمعائهن.. مدرب لبناني متهوّر؟ (فيديو)
يلكم الفتيات على أمعائهن.. مدرب لبناني متهوّر؟ (فيديو)
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يلكم الفتيات على أمعائهن.. مدرب لبناني متهوّر؟ (فيديو)

منوعات

2025-07-05 | 14:18
يلكم الفتيات على أمعائهن.. مدرب لبناني متهوّر؟ (فيديو)
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Aljadeed
يلكم الفتيات على أمعائهن.. مدرب لبناني متهوّر؟ (فيديو)

أثار شريط فيديو نشره مدرب الفنون القتالية اللبناني (ه.ي.) عبر حسابه على انستاغرام موجة غضب واسعة حيث جرى تداول الفيديو على نظاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه وهو يقوم بضرب فتيات بقوة على البطن ومنطقة الامعاء اثناء حصة تدريبية، وذلك في احدى الصالات الرياضية في بلدة الصرفند جنوب لبنان.

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