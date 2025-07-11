حريق يلتهم يختاً فاخراً في ميناء سان تروبيه (فيديو)

أنجز مجمع كالينينغراد للكهرمان نموذجا مصغرا لبرج "سباسكايا" (برج المخلص)، أحد أبرز أبراج الكرملين في موسكو، باستخدام 1500 قطعة من الكهرمان. يبلغ ارتفاع المجسم 71 سنتيمترا، بوزن يصل إلى نحو 9 كيلو غرامات، وقد تم تصنيعه بنسبة 1 إلى 100 من الحجم الأصلي. استغرق العمل على المجسم 5 أشهر، باستخدام 17 كيلوغراما من الكهرمان غير الشفاف من الدرجة الأولى، حيث جرى تجهيز ومعالجة كل قطعة يدويًا لتتناسب بدقة مع القطع الأخرى.