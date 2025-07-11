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حريق يلتهم يختاً فاخراً في ميناء سان تروبيه (فيديو)
حريق يلتهم يختاً فاخراً في ميناء سان تروبيه (فيديو)
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حريق يلتهم يختاً فاخراً في ميناء سان تروبيه (فيديو)

منوعات

2025-07-11 | 03:28
حريق يلتهم يختاً فاخراً في ميناء سان تروبيه (فيديو)
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Aljadeed
حريق يلتهم يختاً فاخراً في ميناء سان تروبيه (فيديو)

اندلع حريق ضخم في يخت فاخر في ميناء منتجع سان تروبيه الشهير على الريفييرا الفرنسية. اليخت يحمل اسم Sea Lady II ويرفع العلم المالطي، يبلغ طوله 41 مترًا. ويُعرض للإيجار مقابل 80 ألف يورو أسبوعيًا، بحسب تقارير إعلامية.

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