حريق يلتهم يختاً فاخراً في ميناء سان تروبيه (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أنجز مجمع كالينينغراد للكهرمان نموذجا مصغرا لبرج "سباسكايا" (برج المخلص)، أحد أبرز أبراج الكرملين في موسكو، باستخدام 1500 قطعة من الكهرمان. يبلغ ارتفاع المجسم 71 سنتيمترا، بوزن يصل إلى نحو 9 كيلو غرامات، وقد تم تصنيعه بنسبة 1 إلى 100 من الحجم الأصلي. استغرق العمل على المجسم 5 أشهر، باستخدام 17 كيلوغراما من الكهرمان غير الشفاف من الدرجة الأولى، حيث جرى تجهيز ومعالجة كل قطعة يدويًا لتتناسب بدقة مع القطع الأخرى.
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