1500 قطعة من الكهرمان.. نموذج مصغر لأبرز أبراج الكرملين (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
اطلقت الصين محركاً صاروخياً جديداً قادراً على تحقيق تسارع قياسي يبلغ 2.6 ماخ وسرعة قصوى تتراوح بين 16000 - 20000 كم/س.
للمرة الثانية، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما يجثو على ركبتيه ترحيباً برئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، أثناء المشاركة بمؤتمر بشأن أوكرانيا.
اندلع حريق ضخم في يخت فاخر في ميناء منتجع سان تروبيه الشهير على الريفييرا الفرنسية. اليخت يحمل اسم Sea Lady II ويرفع العلم المالطي، يبلغ طوله 41 مترًا. ويُعرض للإيجار مقابل 80 ألف يورو أسبوعيًا، بحسب تقارير إعلامية.