الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من الابتدائي إلى الثانوي... الذكاء الاصطناعي مادة إلزامية في السعودية
من الابتدائي إلى الثانوي... الذكاء الاصطناعي مادة إلزامية في السعودية
A-
A+

من الابتدائي إلى الثانوي... الذكاء الاصطناعي مادة إلزامية في السعودية

منوعات

2025-07-12 | 06:13
من الابتدائي إلى الثانوي... الذكاء الاصطناعي مادة إلزامية في السعودية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
من الابتدائي إلى الثانوي... الذكاء الاصطناعي مادة إلزامية في السعودية

أقرّت السعودية إدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن مواد التعليم العام بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025 – 2026 في إطار رؤية تعليمية تكرس بناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزز تنافسية البلاد عالمياً في المجال الرقمي، وهي خطوة وصفها متخصصون بـ"الاستراتيجية".

ويتناول المنهج الجديد محتوى مبسطاً ومتكاملاً يتدرج في مستواه من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية. في مراحله الأولى، يتناول المنهج المفاهيم الأساسية والتطبيقات التفاعلية، بينما يتوسع في المراحل المتقدمة ليشمل تصميم النماذج وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبرمجة المرتبطة به.

 

إلى ذلك، أوضح المركز الوطني لتطوير المناهج في السعودية أن منهج الذكاء الاصطناعي طُوّرَ وفق أحدث المعايير العالمية، إذ ينمي التفكير النقدي ومهارات التحليل، وحل المشكلات لدى الطلاب، إضافة إلى تعزيز الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها في الحياة اليومية، والمجالات المهنية.

 

وأكد المركز أن المعلمين والمعلمات سيخضعون لبرامج تدريبية متخصصة في الوقت الراهن لضمان الجاهزية لتدريس المنهج الجديد بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن إدراج هذا المنهج يعكس التزام المملكة بتطوير التعليم ومواكبة التحولات التقنية العالمية.

اقرأ ايضا في منوعات

محادثة قبل الكارثة.. تحقيق جديد حول الطائرة المنكوبة!
00:51

محادثة قبل الكارثة.. تحقيق جديد حول الطائرة المنكوبة!

أفاد تحقيق أولي، أن "مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف قبل لحظات من تحطم الطائرة بعيد إقلاعها ومقتل 260 شخصا كانوا على متنها".

00:51

محادثة قبل الكارثة.. تحقيق جديد حول الطائرة المنكوبة!

أفاد تحقيق أولي، أن "مفاتيح التحكم في ضخ الوقود إلى محركي طائرة الخطوط الجوية الهندية التي تحطمت انتقلت من وضع التشغيل إلى الإيقاف قبل لحظات من تحطم الطائرة بعيد إقلاعها ومقتل 260 شخصا كانوا على متنها".

1500 قطعة من الكهرمان.. نموذج مصغر لأبرز أبراج الكرملين (فيديو)
2025-07-11

1500 قطعة من الكهرمان.. نموذج مصغر لأبرز أبراج الكرملين (فيديو)

أنجز مجمع كالينينغراد للكهرمان نموذجا مصغرا لبرج "سباسكايا" (برج المخلص)، أحد أبرز أبراج الكرملين في موسكو، باستخدام 1500 قطعة من الكهرمان. يبلغ ارتفاع المجسم 71 سنتيمترا، بوزن يصل إلى نحو 9 كيلو غرامات، وقد تم تصنيعه بنسبة 1 إلى 100 من الحجم الأصلي. استغرق العمل على المجسم 5 أشهر، باستخدام 17 كيلوغراما من الكهرمان غير الشفاف من الدرجة الأولى، حيث جرى تجهيز ومعالجة كل قطعة يدويًا لتتناسب بدقة مع القطع الأخرى.

2025-07-11

1500 قطعة من الكهرمان.. نموذج مصغر لأبرز أبراج الكرملين (فيديو)

أنجز مجمع كالينينغراد للكهرمان نموذجا مصغرا لبرج "سباسكايا" (برج المخلص)، أحد أبرز أبراج الكرملين في موسكو، باستخدام 1500 قطعة من الكهرمان. يبلغ ارتفاع المجسم 71 سنتيمترا، بوزن يصل إلى نحو 9 كيلو غرامات، وقد تم تصنيعه بنسبة 1 إلى 100 من الحجم الأصلي. استغرق العمل على المجسم 5 أشهر، باستخدام 17 كيلوغراما من الكهرمان غير الشفاف من الدرجة الأولى، حيث جرى تجهيز ومعالجة كل قطعة يدويًا لتتناسب بدقة مع القطع الأخرى.

إطلاق محرك صاروخي جديد قادر على تحقيق سرعة قياسية (فيديو)
2025-07-11

إطلاق محرك صاروخي جديد قادر على تحقيق سرعة قياسية (فيديو)

اطلقت الصين محركاً صاروخياً جديداً قادراً على تحقيق تسارع قياسي يبلغ 2.6 ماخ وسرعة قصوى تتراوح بين 16000 - 20000 كم/س.

2025-07-11

إطلاق محرك صاروخي جديد قادر على تحقيق سرعة قياسية (فيديو)

اطلقت الصين محركاً صاروخياً جديداً قادراً على تحقيق تسارع قياسي يبلغ 2.6 ماخ وسرعة قصوى تتراوح بين 16000 - 20000 كم/س.

اخترنا لك
محادثة قبل الكارثة.. تحقيق جديد حول الطائرة المنكوبة!
00:51
1500 قطعة من الكهرمان.. نموذج مصغر لأبرز أبراج الكرملين (فيديو)
2025-07-11
إطلاق محرك صاروخي جديد قادر على تحقيق سرعة قياسية (فيديو)
2025-07-11
رئيس وزراء يجثو أمام ميلوني! (فيديو)
2025-07-11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025