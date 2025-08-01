تحطم صاروخ أسترالي بعد ثوان من إطلاقه (فيديو)



ألقى سكان مدينة تاتياما اليابانية نظرة الوداع على أربعة حيتان جرفتها الأمواج إلى الشاطئ.

وكانت الحيتان قد جنحت على الشاطئ قبل يوم واحد فقط من وقوع الزلزال الذي ضرب شرق روسيا، وصُنف من بين أقوى الزلازل المسجلة، متسبباً بموجات تسونامي عبرت المحيط الهادئ.