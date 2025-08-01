تحطم صاروخ أسترالي بعد ثوان من إطلاقه (فيديو)

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
لا تتوقف التصرفات الغريبة عن الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم التحذيرات من مخاطر بعضها.
يؤثر طقس صيفي معتاد انما رطب جدًا على لبنان اليوم وخلال الايام القادمة، و تتمحورالحرارة حول معدلاتها الموسمية فيما يتشكل الضباب على الجبال ويكون كثيفًا في بعض المناطق مع احتمال رذاذ محلي
ألقى سكان مدينة تاتياما اليابانية نظرة الوداع على أربعة حيتان جرفتها الأمواج إلى الشاطئ.وكانت الحيتان قد جنحت على الشاطئ قبل يوم واحد فقط من وقوع الزلزال الذي ضرب شرق روسيا، وصُنف من بين أقوى الزلازل المسجلة، متسبباً بموجات تسونامي عبرت المحيط الهادئ.