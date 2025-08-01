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تحطم صاروخ أسترالي بعد ثوان من إطلاقه (فيديو)
تحطم صاروخ أسترالي بعد ثوان من إطلاقه (فيديو)
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تحطم صاروخ أسترالي بعد ثوان من إطلاقه (فيديو)

منوعات

2025-08-01 | 02:21
تحطم صاروخ أسترالي بعد ثوان من إطلاقه (فيديو)
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Aljadeed
تحطم صاروخ أسترالي بعد ثوان من إطلاقه (فيديو)

تحطمت أول مركبة إطلاق مدارية أسترالية محلية الصنع بعد 14 ثانية فقط من إطلاقها صباح الأربعاء خلال رحلة تجريبية.

انطلق الصاروخ "إيريس"، والذي يبلغ طوله 23 مترًا من صنع شركة جيلمور سبيس، بالقرب من بوين بولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا من ميناء فضائي. 


وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أسترالية الصاروخ وهو يحوم لفترة وجيزة قبل أن يسقط بالقرب من منصة الإطلاق.

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