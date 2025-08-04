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&quot;دبور جوهري&quot;.. يحمي من الشيخوخة؟
"دبور جوهري".. يحمي من الشيخوخة؟
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"دبور جوهري".. يحمي من الشيخوخة؟

منوعات

2025-08-04 | 06:13
"دبور جوهري".. يحمي من الشيخوخة؟
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Aljadeed
"دبور جوهري".. يحمي من الشيخوخة؟

قد يبدو استخدام الحشرات لإيقاف الشيخوخة فكرة مستوحاة من أفلام الخيال العلمي، إلا أن باحثين من جامعة ليستر البريطانية يدعون أن نوعا معينا من الدبابير قد يكون المفتاح لذلك – وهو "الدبور الجوهري".

هذا الدبور، الذي يتميز بجسم معدني لامع بدلًا من اللونين الأصفر والأسود المعتادين، يُعرف بسلوكه المفترس في عالم الحشرات، حيث يضع بيضه داخل أجسام حشرات أخرى، لتتغذى اليرقات على ضحاياها من الداخل، لكن ما جذب انتباه العلماء ليس عدوانيته، بل قدرته العجيبة على "تجميد الزمن" داخل جسده.

ورغم قصر عمر هذه الدبابير، اكتشف فريق البحث أن لديها نظامًا متقدمًا لتعديل التعبير الجيني يُعرف بـ"مثيلة الحمض النووي"، وهو آلية مسؤولة عن تحديد وظيفة كل خلية في الجسم. المدهش أن هذا النظام يشبه ما يوجد لدى البشر.

لكن النقلة الكبرى جاءت عندما لاحظ العلماء ظاهرة فريدة: يرقات هذا الدبور يمكنها الدخول في حالة تُشبه "السبات البيولوجي" وذلك عندما تتعرض الأمهات للبرد والظلام. خلال هذه الحالة، يتوقف نمو اليرقة ويتوقف معها الزمن البيولوجي.

الباحثون وجدوا أن اليرقات التي خضعت لهذه الحالة نمت لاحقًا بشكل طبيعي، لكنها عاشت أطول بنسبة تفوق 30 بالمئة مقارنة بأقرانها. كما تبين أن الشيخوخة البيولوجية لديها كانت أبطأ بنسبة 29 بالمئة.

وهنا يميز العلماء بين شيخوخة "زمنية" (كرونولوجية) تقاس بعدد السنوات، وشيخوخة "بيولوجية" تقاس بحالة الخلايا والأنسجة. فقد تبدو شابًا على الورق، لكن خلاياك قد تقول العكس.
 
 
 
 

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