أرانب روبوتيّة لإصطياد الثعابين الخطرة!

في خطوة فريدة لمواجهة انتشار الثعابين الغازية في ولاية الأميركية، لجأ علماء أميركيون إلى استخدام أرانب آلية تعمل بالطاقة الشمسية، لمحاكاة حركة وسلوك الارانب البرية، وجذب الثعابين البورمية الضخمة التي تُهدد الحياة البرية في منطقة ""إيفرغليدز"، بحسب .

تتميز هذه الثعابين بصعوبة تعقبها واصطيادها، اذ تتغذى والثدييات، مما يخلّ التوازن النظام البيئي. لذلك، قام فريق علمي من ، وهيئة إدارة المياه في الجنوب بتطوير 40 أرنباً روبوتياً من ألعاب محشوة، أُزيل منها الحشو واستُبدل بمكونات إلكترونية مقاومة للعوامل الطبيعية.



زودت الأرانب بكاميرات حرارية وروائح تحاكي الفريسة الحقيقية، بحيث تجذب الثعابين من جحورها.

وعند رصد اي حركة مشبوهة، يرسل فريق متخص إلى موقع التعامل مع الثعبان والقضاء عليه بطريقة إنسانية، ضمن برنامج "القضاء على الثعابين" للحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي.