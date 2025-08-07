إعلان غريب.. "تبرعوا بحيواناتكم الأليفة لإطعام الأسود"!

أطلقت حديقة حيوانات ألبورغ، الواقعة في شمال الدنمارك، دعوة وصفت بـ"الغريبة"، تطلب فيها السكان بالتبرع بالحيوانات الأليفة الصغيرة مثل الأرانب والخنازير الغينية والدجاج، لاستخدامها كغذاء طبيعي للحيوانات المفترسة مثل الأسود داخل الحديقة.

وقالت إدارة الحديقة، عبر منشور على صفحتها الرسمية في " "، إن "هذه الخطوة تهدف إلى على السلوك الطبيعي للحيوانات المفترسة"، في إطار ما وصفته بـ"النزاهة المهنية".



وتابعت الحديقة: "إذا كان لديك حيوان بحاجة إلى التخلي عنه لأسباب مختلفة، فلا تتردد في التبرع به لنا".



مشيرة إلى أن عملية القتل ستتم "بلطف" على يد طاقم متخصص ومدرب، قبل أن تقدم كغذاء للحيوانات.



وأضافت: "بهذه الطريقة، لا يهدر شيء، ونضمن تلبية الاحتياجات السلوكية والغذائية لحيواناتنا المفترسة".



وأرفقت الحديقة منشورها بصورة لقط بري يكشر عن أنيابه، إلى جانب رابط لموقعها الرسمي، الذي أشار أيضا إلى استعداد الحديقة لاستقبال تبرعات من الخيول، دون الإشارة إلى أنواع أخرى من الحيوانات الأليفة.