"حيوان" روبوت.. لمراقبة البيئة

قد تبدو مجموعة من الأرانب في ولاية كولورادو الأميركية، تعاني من طفرات نمو مشوهة تشبه القرون، وكأنها خرجت من فيلم رعب منخفض التكلفة، لكن العلماء يقولون إنه لا داعي للذعر فهذه الكائنات الفروية مصابة بفيروس شائع نسبيا.
عرضت الصين أحدث ابتكاراتها في عالم الروبوتات خلال مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين، حيث كشفت عن نحلة صناعية صغيرة بوزن 34 غرامًا، تحاكي حركة النحل الحقيقي. يهدف هذا الاختراع إلى تعويض نقص النحل الطبيعي من خلال التلقيح الصناعي، ما يعزز من إنتاج المحاصيل ويساهم في حماية البيئة.
فوجئ رواد موقع "أكس" بوقوف خدمة الذكاء الإصطناعي التابع له "غروك" لفترة وجيزة.