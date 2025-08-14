"حيوان" روبوت.. لمراقبة البيئة

عرضت الصين أحدث ابتكاراتها في عالم الروبوتات خلال مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين، حيث كشفت عن نحلة صناعية صغيرة بوزن 34 غرامًا، تحاكي حركة النحل الحقيقي. يهدف هذا الاختراع إلى تعويض نقص النحل الطبيعي من خلال التلقيح الصناعي، ما يعزز من إنتاج المحاصيل ويساهم في حماية البيئة.