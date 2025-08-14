"مشوّب كتير".. مشروبان ينعشانك فورًا!

ماء مع شرائح ليمون أو برتقال

يعد ماء الليمون البارد أحد أسهل وأسرع الطرق للانتعاش في أيام الصيف . كل ما تحتاجه هو كوب ماء وبعض شرائح الليمون أو البرتقال المتوفرة في كل . هذا المشروب لا يمنح شعوراً بالبرودة فحسب، بل يساعد أيضاً على تعويض السوائل المفقودة ويزود الجسم بفيتامين C، مما يدعم المناعة ويقلل الشعور بالإرهاق.

الشاي الأسود أو الأخضر المثلّج

يعتبر الشاي الأسود أو الأخضر المثلّج خياراً آخر عملياً وفعالاً. يمكن تحضيره ساخناً ثم تبريده مع الثلج، مع إمكانية إضافة شوية نعناع أو عصرة ليمون لزيادة الانتعاش. هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة ويمنح شعوراً بالانتعاش الطبيعي، كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية ومكافحة التعب الناتج عن الحرارة.