"مشوّب كتير".. مشروبان ينعشانك فورًا!

4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
منوعات

2025-08-14 | 11:59
مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يصبح الحفاظ على الترطيب والانتعاش ضرورة يومية لكل شخص. إذ يمكن للحرارة الشديدة أن تسبب فقدان السوائل والمعادن الأساسية، مما يؤدي إلى شعور بالتعب والإرهاق. ولحسن الحظ، هناك مشروبان متوفران في أغلب البيوت يمكنهما أن يوفرا انتعاشاً صحياً وسريعاً ويمكنكم طلبهما إلى مكان عملكما.

ماء مع شرائح ليمون أو برتقال

يعد ماء الليمون البارد أحد أسهل وأسرع الطرق للانتعاش في أيام الصيف الحارة. كل ما تحتاجه هو كوب ماء وبعض شرائح الليمون أو البرتقال المتوفرة في كل منزل. هذا المشروب لا يمنح شعوراً بالبرودة فحسب، بل يساعد أيضاً على تعويض السوائل المفقودة ويزود الجسم بفيتامين C، مما يدعم المناعة ويقلل الشعور بالإرهاق.

الشاي الأسود أو الأخضر المثلّج

يعتبر الشاي الأسود أو الأخضر المثلّج خياراً آخر عملياً وفعالاً. يمكن تحضيره ساخناً ثم تبريده مع الثلج، مع إمكانية إضافة شوية نعناع أو عصرة ليمون لزيادة الانتعاش. هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة ويمنح شعوراً بالانتعاش الطبيعي، كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية ومكافحة التعب الناتج عن الحرارة

اقرأ ايضا في منوعات

"حيوان" روبوت.. لمراقبة البيئة
04:09

"حيوان" روبوت.. لمراقبة البيئة

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن علماء صينيين نجحوا في إدخال روبوت يشبه الظبي ضمن قطيع من الظبيان في هضبة التبت جنوب غربي الصين.

04:09

"حيوان" روبوت.. لمراقبة البيئة

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، أن علماء صينيين نجحوا في إدخال روبوت يشبه الظبي ضمن قطيع من الظبيان في هضبة التبت جنوب غربي الصين.

أرانب.. تُثير الذعر!
Play
01:30

أرانب.. تُثير الذعر!

قد تبدو مجموعة من الأرانب في ولاية كولورادو الأميركية، تعاني من طفرات نمو مشوهة تشبه القرون، وكأنها خرجت من فيلم رعب منخفض التكلفة، لكن العلماء يقولون إنه لا داعي للذعر فهذه الكائنات الفروية مصابة بفيروس شائع نسبيا.

01:30

أرانب.. تُثير الذعر!

قد تبدو مجموعة من الأرانب في ولاية كولورادو الأميركية، تعاني من طفرات نمو مشوهة تشبه القرون، وكأنها خرجت من فيلم رعب منخفض التكلفة، لكن العلماء يقولون إنه لا داعي للذعر فهذه الكائنات الفروية مصابة بفيروس شائع نسبيا.

النحلة الروبوت.. إبتكار صيني جديد
2025-08-13

النحلة الروبوت.. إبتكار صيني جديد

عرضت الصين أحدث ابتكاراتها في عالم الروبوتات خلال مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين، حيث كشفت عن نحلة صناعية صغيرة بوزن 34 غرامًا، تحاكي حركة النحل الحقيقي. يهدف هذا الاختراع إلى تعويض نقص النحل الطبيعي من خلال التلقيح الصناعي، ما يعزز من إنتاج المحاصيل ويساهم في حماية البيئة.

2025-08-13

النحلة الروبوت.. إبتكار صيني جديد

عرضت الصين أحدث ابتكاراتها في عالم الروبوتات خلال مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين، حيث كشفت عن نحلة صناعية صغيرة بوزن 34 غرامًا، تحاكي حركة النحل الحقيقي. يهدف هذا الاختراع إلى تعويض نقص النحل الطبيعي من خلال التلقيح الصناعي، ما يعزز من إنتاج المحاصيل ويساهم في حماية البيئة.

