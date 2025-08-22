"علكة ذكية" تحارب الجراثيم وتعزز المناعة الفموية

ولا يقتصر المنتج على العناية اليومية بالفم فحسب، بل يوفر حماية فعالة من أمراض الأسنان من خلال تطبيع التوازن الميكروبي.

ويشيد المشرفون على المشروع والمبتكرون بنجاح "التآزر" بين أطباء الأسنان والصيادلة والإداريين .

وتقول آنا توركينا، نائبة بوروفسكي لطب الأسنان للشؤون التعليمية والتربوية: "تمكّن طلاب من ابتكار منتجات فريدة وإثبات جودتها في عشر دورات تدريبية، وصنعوها بأنفسهم في وحدة إنتاجية تجريبية بمعهد الصيدلة بجامعة سيتشينوف. لقد فعلوا ذلك معتمدين فقط على نقدنا البناء".

وتجدر الإشارة إلى أن الطلاب سعوا خلال هذه العملية إلى ابتكار علكة ناعمة مثالية تنافس أشهر العلامات التجارية، وقد نجحوا في ذلك بالفعل.