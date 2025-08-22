عاجل
بلبلة وهبوط اضطراري.. والسبب امراة!
بلبلة وهبوط اضطراري.. والسبب امراة!
بلبلة وهبوط اضطراري.. والسبب امراة!

2025-08-22 | 05:53
أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الجمعة، أن طائرة هبطت اضطراريا في ألمانيا بينما كانت في طريقها من انجلترا إلى قبرص، بعدما بدأت راكبة ثملة بمهاجمة مسافرين آخرين وأفراد من طاقم الطائرة.

وقالت الشرطة إن المرأة (41 عاما) اعتدت بالضرب والركل والشتائم على أفراد على متن الطائرة المتجهة من مانشستر إلى لارنكا مساء الخميس، ما أدى إلى هبوطها اضطراريا في مطار كولونيا بون غربي ألمانيا.

ولم يصب أحد في الواقعة، وفقا لبيان الشرطة.

وأضافت الشرطة أن أفراد من عناصرها احتجزوا المواطنة البريطانية على المدرج، وكشفت اختبارات لاحقة عن ارتفاع نسبة الكحول في دمها.

ومن المقرر إعادة الراكبة إلى بريطانيا بعد إطلاق سراحها.

ونقل الركاب الباقون إلى منطقة الترانزيت في المطار، حيث اضطروا لانتظار طائرة بديلة، لأن الطائرة الأصلية لم تعد صالحة لمواصلة الرحلة بسبب عطل فني، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

