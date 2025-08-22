بالفيديو: "سبايدر مان" يُنقذ الشارع!

أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الجمعة، أن طائرة هبطت اضطراريا في ألمانيا بينما كانت في طريقها من انجلترا إلى قبرص، بعدما بدأت راكبة ثملة بمهاجمة مسافرين آخرين وأفراد من طاقم الطائرة.



