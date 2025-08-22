بالفيديو: "سبايدر مان" يُنقذ الشارع!

View this post on Instagram
زارت مراسلة الجديد موقع الحفل المرتقب غداً للنجم المصري محمد رمضان والديفا اللبنانية هيفاء وهبي في الفوروم دي بيروت. والتقت النمبر 1 الذي وعد الجمهور بمفاجآت كبيرة ووجّه رسالة خاصة إلى اللبنانيين عشية الحفل.
أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الجمعة، أن طائرة هبطت اضطراريا في ألمانيا بينما كانت في طريقها من انجلترا إلى قبرص، بعدما بدأت راكبة ثملة بمهاجمة مسافرين آخرين وأفراد من طاقم الطائرة.
ووفقا للمكتب، ابتكر فريق متعدد التخصصات من طلاب جامعة سيتشينوف الطبية — من أطباء أسنان وصيادلة — علكة مبتكرة باسم "ريتيريكس"، كجزء من تدريب بحثي، حيث يكتسب الطلاب المعرفة من خلال العمل على منتجات حقيقية. وتتميز "ريتيريكس" بتركيبتها الفريدة التي تحتوي على البروبيوتيك والبريبيوتيك.