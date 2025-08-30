الأخبار
ترامب سيموت بعد أسبوع.. ما قصة عرافة التيك توك؟
ترامب سيموت بعد أسبوع.. ما قصة عرافة التيك توك؟
ترامب سيموت بعد أسبوع.. ما قصة عرافة التيك توك؟

منوعات

2025-08-30 | 07:11
ترامب سيموت بعد أسبوع.. ما قصة عرافة التيك توك؟
ترامب سيموت بعد أسبوع.. ما قصة عرافة التيك توك؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً لفيديو على تيك توك ادعت فيه امرأة تُعرف باسم "هاسكي ماما" أنها تلقت رؤية أو "حدساً" حول وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.

 

وأشارت الناشطة إلى أنّ وفاته ستحدث عند الساعة العاشرة صباحاً أو مساءً، مع إقرارها بعدم تأكدها من التوقيت الدقيق، سواء كان بالتوقيت الأمريكي أو بتوقيت بلدها، التي بدت من لهجتها أنها أيرلندا.

 

وظهرت المرأة في الفيديو الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي لا تزال في الفراش بعد الاستيقاظ مباشرة، موضحة أنّ هذه الرؤى غالباً ما تراودها أثناء النوم.

 

وأكدت في الفيديو أنّ "حدسها لا يخطئ أبداً" وأنها توقعت أن تكون الوفاة بسبب نوبة قلبية، وهو ما يتماشى جزئياً مع تصريحات سابقة لأخصائي علاج طبيعي على تيك توك وصف حالة ترامب بأنها تشمل فشل القلب الاحتقاني وأمراض الكلى المزمنة، مع توقع حياة محدودة بين 6 و8 أشهر.

 

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع، حيث تناقلت العديد من الحسابات المقتطفات واللقطات مع التعليقات الساخرة والمتنوعة، بين من أخذ الحدس على محمل الجد ومن اعتبره مجرد مقطع هزلي.

لحظة تحطم طائرة F-16
2025-08-29

لحظة تحطم طائرة F-16

تحطمت طائرة مقاتلة بولندية من طراز F-16 أثناء استعدادها لعرض جوي في مدينة رادوم بوسط البلاد متحولةً الى كرة من "اللهب". وأعلن المتحث بإسم الحكومة البولندية عن وفاة الطيار.
#الجديد #أخبار_الجديد

2025-08-29

لحظة تحطم طائرة F-16

تحطمت طائرة مقاتلة بولندية من طراز F-16 أثناء استعدادها لعرض جوي في مدينة رادوم بوسط البلاد متحولةً الى كرة من "اللهب". وأعلن المتحث بإسم الحكومة البولندية عن وفاة الطيار.
#الجديد #أخبار_الجديد

هذه الأطعمة توقف تدهور الذاكرة وتحسن التركيز
2025-08-26

هذه الأطعمة توقف تدهور الذاكرة وتحسن التركيز

كشفت دراسة جديدة، نُشرت في صحيفة "إنديان إكسبريس"، أن إدخال بعض الأطعمة البسيطة إلى النظام الغذائي يمكن أن يوقف تدهور الذاكرة ويحسّن التركيز ويضمن حدة ذهنية حتى في سن متقدمة.
وأوصت الدراسة بـ8 أطعمة وهي:

2025-08-26

هذه الأطعمة توقف تدهور الذاكرة وتحسن التركيز

كشفت دراسة جديدة، نُشرت في صحيفة "إنديان إكسبريس"، أن إدخال بعض الأطعمة البسيطة إلى النظام الغذائي يمكن أن يوقف تدهور الذاكرة ويحسّن التركيز ويضمن حدة ذهنية حتى في سن متقدمة.
وأوصت الدراسة بـ8 أطعمة وهي:

لحظة تحطم مروحية في بركة مياه
2025-08-25

لحظة تحطم مروحية في بركة مياه

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم مروحية من طراز "موران 29" لإطفاء الحرائق في بركة روسبوردن (فينيستير)، فرنسا.
حيث نجا الطيار ورجل الإطفاء من الحادث، ونُقلا إلى المستشفى.

2025-08-25

لحظة تحطم مروحية في بركة مياه

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم مروحية من طراز "موران 29" لإطفاء الحرائق في بركة روسبوردن (فينيستير)، فرنسا.
حيث نجا الطيار ورجل الإطفاء من الحادث، ونُقلا إلى المستشفى.

لحظة تحطم طائرة F-16
2025-08-29
هذه الأطعمة توقف تدهور الذاكرة وتحسن التركيز
2025-08-26
لحظة تحطم مروحية في بركة مياه
2025-08-25
ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)
2025-08-25

