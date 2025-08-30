ترامب سيموت بعد أسبوع.. ما قصة عرافة التيك توك؟

وأشارت الناشطة إلى أنّ وفاته ستحدث عند الساعة العاشرة صباحاً أو مساءً، مع إقرارها بعدم تأكدها من التوقيت الدقيق، سواء كان بالتوقيت الأمريكي أو بتوقيت بلدها، التي بدت من لهجتها أنها .

وظهرت في الفيديو الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وهي لا تزال في الفراش بعد الاستيقاظ مباشرة، موضحة أنّ هذه الرؤى غالباً ما تراودها أثناء النوم.

وأكدت في الفيديو أنّ "حدسها لا يخطئ أبداً" وأنها توقعت أن تكون الوفاة بسبب نوبة قلبية، وهو ما يتماشى جزئياً مع تصريحات سابقة لأخصائي علاج طبيعي على تيك توك وصف بأنها تشمل فشل القلب الاحتقاني وأمراض الكلى المزمنة، مع توقع حياة محدودة بين 6 و8 أشهر.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع، حيث تناقلت العديد من الحسابات المقتطفات واللقطات مع التعليقات الساخرة والمتنوعة، بين من أخذ الحدس على محمل الجد ومن اعتبره مجرد مقطع هزلي.