4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
لحظة تحطم طائرة F-16
لحظة تحطم طائرة F-16
لحظة تحطم طائرة F-16

منوعات

2025-08-29 | 02:58
لحظة تحطم طائرة F-16
لحظة تحطم طائرة F-16

تحطمت طائرة مقاتلة بولندية من طراز F-16 أثناء استعدادها لعرض جوي في مدينة رادوم بوسط البلاد متحولةً الى كرة من "اللهب". وأعلن المتحث بإسم الحكومة البولندية عن وفاة الطيار.
#الجديد #أخبار_الجديد

هذه الأطعمة توقف تدهور الذاكرة وتحسن التركيز
2025-08-26

هذه الأطعمة توقف تدهور الذاكرة وتحسن التركيز

كشفت دراسة جديدة، نُشرت في صحيفة "إنديان إكسبريس"، أن إدخال بعض الأطعمة البسيطة إلى النظام الغذائي يمكن أن يوقف تدهور الذاكرة ويحسّن التركيز ويضمن حدة ذهنية حتى في سن متقدمة.
وأوصت الدراسة بـ8 أطعمة وهي:
وأوصت الدراسة بـ8 أطعمة وهي:

2025-08-26

هذه الأطعمة توقف تدهور الذاكرة وتحسن التركيز

كشفت دراسة جديدة، نُشرت في صحيفة "إنديان إكسبريس"، أن إدخال بعض الأطعمة البسيطة إلى النظام الغذائي يمكن أن يوقف تدهور الذاكرة ويحسّن التركيز ويضمن حدة ذهنية حتى في سن متقدمة.
وأوصت الدراسة بـ8 أطعمة وهي:

لحظة تحطم مروحية في بركة مياه
2025-08-25

لحظة تحطم مروحية في بركة مياه

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم مروحية من طراز "موران 29" لإطفاء الحرائق في بركة روسبوردن (فينيستير)، فرنسا.
حيث نجا الطيار ورجل الإطفاء من الحادث، ونُقلا إلى المستشفى.
حيث نجا الطيار ورجل الإطفاء من الحادث، ونُقلا إلى المستشفى.

2025-08-25

لحظة تحطم مروحية في بركة مياه

إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم مروحية من طراز "موران 29" لإطفاء الحرائق في بركة روسبوردن (فينيستير)، فرنسا.
حيث نجا الطيار ورجل الإطفاء من الحادث، ونُقلا إلى المستشفى.

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)
2025-08-25

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)


سُجِّلت صداقة فريدة من نوعها بين ثلاث إناث دببة في محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، حيث لوحظ سلوك غير مألوف لدى هذه الدببة، إذ يتشاركن السمك مع بعضهن البعض من دون أي شجار.
وقالت ليانا فارافسكايا، المفتشة الحكومية في المحمية، إن "الدببة الثلاثة لا يكتفين بالبقاء متماسكات، بل يتشاركن الطعام في سلوك غير مسبوق". وأضافت أن الدببة، وهنّ غلاشا وكوزيا وكلافا، يُظهرن انسجامًا نادرًا، وقد شكّلن مجموعة اجتماعية مستقرة رغم انتمائهن إلى عائلات مختلفة.
ويُعدّ هذا التصرّف، بحسب المراقبين، أول حالة صداقة موثقة بين إناث دببة صغيرة من عائلات متفرقة خلال أكثر من عشر سنوات من الرصد في المحمية.

2025-08-25

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)


سُجِّلت صداقة فريدة من نوعها بين ثلاث إناث دببة في محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، حيث لوحظ سلوك غير مألوف لدى هذه الدببة، إذ يتشاركن السمك مع بعضهن البعض من دون أي شجار.
وقالت ليانا فارافسكايا، المفتشة الحكومية في المحمية، إن "الدببة الثلاثة لا يكتفين بالبقاء متماسكات، بل يتشاركن الطعام في سلوك غير مسبوق". وأضافت أن الدببة، وهنّ غلاشا وكوزيا وكلافا، يُظهرن انسجامًا نادرًا، وقد شكّلن مجموعة اجتماعية مستقرة رغم انتمائهن إلى عائلات مختلفة.
ويُعدّ هذا التصرّف، بحسب المراقبين، أول حالة صداقة موثقة بين إناث دببة صغيرة من عائلات متفرقة خلال أكثر من عشر سنوات من الرصد في المحمية.

