أكل الفاكهة بشراهة.. دب يخضع لفحص طبي (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
تعرضت سيدة في الثمانين من عمرها للاحتيال بمليون ين (حوالي 6715 دولاراً) في اليابان بعد أن وقعت في حب رجل عبر الإنترنت ادّعى أنه "رائد فضاء" يواجه مشاكل خارج كوكب الأرض.
أظهر مقطع فيديو متداول روبوتًا يهاجم رجلًا كان يقود دراجته النارية في الصين، فاضطر للهرب.
شاركت طائرات مسيرة في عروض أوبرا سيتشوان الصينية وقدمت استعراضاً ضوئياً أبهر الجمهور، حيث ظهرت أشكالاً متنوعة بمؤثرات بصرية خاصة في سماء مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين واعتمد العرض أسلوبًا تفاعليًا لأول مرة يسمح للجمهور بتحديد المحتوى الذي يرغب بمشاهدته.