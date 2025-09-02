سرق قلبها وأموالها... خدعة غريبة لعجوز!

المحتال أخبرها بأنه على متن مركبة فضائية ويتعرض لهجوم ويحتاج إلى أكسجين، قبل أن ينجح في الحصول على المبلغ منها.
خضع الدب "أوكان" لفحص بالرنين المغناطيسي، بعد إسعافه إلى المشفى في اسطنبول إثر تناوله كمية كبيرة من الفاكهة بشراهة.
أظهر مقطع فيديو متداول روبوتًا يهاجم رجلًا كان يقود دراجته النارية في الصين، فاضطر للهرب.
شاركت طائرات مسيرة في عروض أوبرا سيتشوان الصينية وقدمت استعراضاً ضوئياً أبهر الجمهور، حيث ظهرت أشكالاً متنوعة بمؤثرات بصرية خاصة في سماء مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين واعتمد العرض أسلوبًا تفاعليًا لأول مرة يسمح للجمهور بتحديد المحتوى الذي يرغب بمشاهدته.