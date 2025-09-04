الأخبار
وداعاً للأعمال المنزلية.. روبوت مساعد (فيديو)
وداعاً للأعمال المنزلية.. روبوت مساعد (فيديو)
وداعاً للأعمال المنزلية.. روبوت مساعد (فيديو)

2025-09-04 | 05:23
وداعاً للأعمال المنزلية.. روبوت مساعد (فيديو)
وداعاً للأعمال المنزلية.. روبوت مساعد (فيديو)


صممت شركة figure روبوتاً مساعداً يمكنه تعبئة غسالة الأطباق، وتنظيف أسطح العمل، وترتيب المطبخ دون أي شكوى.

رحيل ايقونة الموضة جورجيو أرماني
10:05

رحيل ايقونة الموضة جورجيو أرماني

قالت شركة "ارماني للأزياء": "ببالغ الحزن والأسى، ننعي إليكم وفاة المؤسس والقائد الدؤوب: جورجيو أرماني".

10:05

رحيل ايقونة الموضة جورجيو أرماني

قالت شركة "ارماني للأزياء": "ببالغ الحزن والأسى، ننعي إليكم وفاة المؤسس والقائد الدؤوب: جورجيو أرماني".

هكذا سيصبح شكل المؤثرين بعد 25 عام (صورة)
09:28

هكذا سيصبح شكل المؤثرين بعد 25 عام (صورة)

توقع خبراء أن شكل المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي سيتغير خلال 25 سنة فقط.

09:28

هكذا سيصبح شكل المؤثرين بعد 25 عام (صورة)

توقع خبراء أن شكل المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي سيتغير خلال 25 سنة فقط.

في البرتغال.. قتلى وجرحى إثر تحطم قطار غلوريا الشهير (فيديو)
Play
05:19

في البرتغال.. قتلى وجرحى إثر تحطم قطار غلوريا الشهير (فيديو)

قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الطبية للصحافيين في العاصمة البرتغالية لشبونة إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالى 18 الأربعاء عندما خرجت إحدى عربتي قطار غلوريا الجبلي المائل، الذي يحظى بشعبية بين السياح، عن مسارها وتحطمت.

05:19

في البرتغال.. قتلى وجرحى إثر تحطم قطار غلوريا الشهير (فيديو)

قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الطبية للصحافيين في العاصمة البرتغالية لشبونة إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالى 18 الأربعاء عندما خرجت إحدى عربتي قطار غلوريا الجبلي المائل، الذي يحظى بشعبية بين السياح، عن مسارها وتحطمت.

رحيل ايقونة الموضة جورجيو أرماني
10:05
هكذا سيصبح شكل المؤثرين بعد 25 عام (صورة)
09:28
في البرتغال.. قتلى وجرحى إثر تحطم قطار غلوريا الشهير (فيديو)
05:19
"صوت هند رجب".. مأساة غزة تهزّ مهرجان البندقية
02:18

