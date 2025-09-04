وداعاً للأعمال المنزلية.. روبوت مساعد (فيديو)

قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الطبية للصحافيين في العاصمة البرتغالية لشبونة إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالى 18 الأربعاء عندما خرجت إحدى عربتي قطار غلوريا الجبلي المائل، الذي يحظى بشعبية بين السياح، عن مسارها وتحطمت.