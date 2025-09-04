وداعاً للأعمال المنزلية.. روبوت مساعد (فيديو)

View this post on Instagram
قالت شركة "ارماني للأزياء": "ببالغ الحزن والأسى، ننعي إليكم وفاة المؤسس والقائد الدؤوب: جورجيو أرماني".
توقع خبراء أن شكل المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي سيتغير خلال 25 سنة فقط.
قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الطبية للصحافيين في العاصمة البرتغالية لشبونة إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالى 18 الأربعاء عندما خرجت إحدى عربتي قطار غلوريا الجبلي المائل، الذي يحظى بشعبية بين السياح، عن مسارها وتحطمت.