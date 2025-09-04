في البرتغال.. قتلى وجرحى إثر تحطم قطار غلوريا الشهير (فيديو)

ودّع عالم الأزياء العالمي واحدًا من أعمدته الكبار، حيث أعلنت دار الأزياء الإيطالية عن وفاة المصمم الأسطوري جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عامًا، في منزله بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد معاناة مع المرض.



