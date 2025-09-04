رحيل ايقونة الموضة جورجيو أرماني

View this post on Instagram
توقع خبراء أن شكل المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي سيتغير خلال 25 سنة فقط.
صممت شركة figure روبوتاً مساعداً يمكنه تعبئة غسالة الأطباق، وتنظيف أسطح العمل، وترتيب المطبخ دون أي شكوى.
قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الطبية للصحافيين في العاصمة البرتغالية لشبونة إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالى 18 الأربعاء عندما خرجت إحدى عربتي قطار غلوريا الجبلي المائل، الذي يحظى بشعبية بين السياح، عن مسارها وتحطمت.