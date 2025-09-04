رحيل ايقونة الموضة جورجيو أرماني

قالت شركة "ارماني للأزياء": "ببالغ الحزن والأسى، ننعي إليكم وفاة المؤسس والقائد الدؤوب: أرماني".

وتابعت في بيان: "سيتم تجهيز قاعة جنازة السبت والأحد في ، تليها جنازة خاصة لم يُحدد موعدها".

كان أرماني، البالغ من العمر 91 عامًا، رمزًا للأناقة والأسلوب العصري. جمع بين ذوق المصمم وفطنة رجل الأعمال، وأدار شركةً بلغت مبيعاتها السنوية نحو 2.3 مليار (2.7 مليار دولار).

وبحسب وكالة " ": "كان أرماني مريضًا لبعض الوقت، واضطر للانسحاب من عروض مجموعته في أسبوع الموضة الرجالية في ميلانو في ، وهي المرة الأولى في مسيرته التي يتغيب فيها عن إحدى فعالياته على منصة ".