ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)

أثارت تكهنات بشأن صحة الرئيس الأميركي ، بعد ظهوره بوجه مترهل متدلي، الخميس، في ذكرى أحداث 11 أيلول.



وظهر في الذي أقامته الأميركية، في الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر، وبدا وجهه متدلي ومترهل خصوصا الجانب الأيمن منه، كما بدا عليه الارتباك، ما أثار موجة من التكهنات على .



وانتشرت صور ترامب بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقت بتعليقات تتساءل عن صحة الرئيس.



ونشر الكوميدي الأميركي جيرمي كابلويتز، على حسابه في "إكس"، صور ترامب خلال الحدث، وأرفقها بعبارة "هذا الرجل قد يكون أصيب بسكتة دماغية بنسبة 100 بالمئة".



كما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، فيديو لترامب نشره ، بعد مقتل الناشط اليمني تشارلي كيرك، برصاصه في ولاية، يوتا الأربعاء الماضي.



وتساءل العديد من المستخدمين، ما إذا كان البيت قد أنتج هذا الفيديو باستخدام ، مشيرين إلى وجود عيوب في الفيديو، كقلة حركته، وفقا لما ذكره موقع " ".