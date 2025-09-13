الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
A-
A+

ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)

منوعات

2025-09-13 | 08:04
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)

أثارت تكهنات جديدة بشأن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهوره بوجه مترهل متدلي، الخميس، في ذكرى أحداث 11 أيلول.

وظهر ترامب في الحدث الذي أقامته وزارة الحرب الأميركية، في الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر، وبدا وجهه متدلي ومترهل خصوصا الجانب الأيمن منه، كما بدا عليه الارتباك، ما أثار موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت صور ترامب بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقت بتعليقات تتساءل عن صحة الرئيس.

ونشر الكوميدي الأميركي جيرمي كابلويتز، على حسابه في "إكس"، صور ترامب خلال الحدث، وأرفقها بعبارة "هذا الرجل قد يكون أصيب بسكتة دماغية بنسبة 100 بالمئة".

كما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، فيديو لترامب نشره البيت الأبيض، بعد مقتل الناشط اليمني تشارلي كيرك، برصاصه في ولاية، يوتا الأربعاء الماضي.

وتساءل العديد من المستخدمين، ما إذا كان البيت الأبيض قد أنتج هذا الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى وجود عيوب في الفيديو، كقلة حركته، وفقا لما ذكره موقع "ديلي بيست".

اقرأ ايضا في منوعات

بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها
Play
06:10

بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها

أقدمت طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا على إطلاق النار على زملائها في مدرسة بمقاطعة ميندوزا في الأرجنتين، ردًا على تعرضها للتنمر.



06:10

بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها

أقدمت طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا على إطلاق النار على زملائها في مدرسة بمقاطعة ميندوزا في الأرجنتين، ردًا على تعرضها للتنمر.



ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)
Play
2025-09-12

ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)

تمكن الصياد اللبناني الكابتن "مصطفى أحمد" من اصطياد سمكة قرش من النوع النادر قبالة شاطئ الناقورة، قبل ان يعيدها الى المياه. وفي حديث لموقع "قناة الجديد" أشار البروفسور في علوم البحار ميشال باريش ان هذه السمكة هي من نوع "تريشر شارك" Thresher shark النادرة في بحر لبنان، وتمتاز بذيل طويل تستخدمه في صيد فرائسها كالسردين وغيره.

شاهد الفيديو:

2025-09-12

ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)

تمكن الصياد اللبناني الكابتن "مصطفى أحمد" من اصطياد سمكة قرش من النوع النادر قبالة شاطئ الناقورة، قبل ان يعيدها الى المياه. وفي حديث لموقع "قناة الجديد" أشار البروفسور في علوم البحار ميشال باريش ان هذه السمكة هي من نوع "تريشر شارك" Thresher shark النادرة في بحر لبنان، وتمتاز بذيل طويل تستخدمه في صيد فرائسها كالسردين وغيره.

شاهد الفيديو:

بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير
2025-09-11

بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير

احتسى الأمير هاري الشاي مع الملك تشارلز، في أول لقاء بينهما منذ 20 شهرًا، فيما قد تكون خطوة أولى نحو إنهاء الخلاف العلني بين الأب والابن.

2025-09-11

بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير

احتسى الأمير هاري الشاي مع الملك تشارلز، في أول لقاء بينهما منذ 20 شهرًا، فيما قد تكون خطوة أولى نحو إنهاء الخلاف العلني بين الأب والابن.

اخترنا لك
بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها
06:10
ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)
2025-09-12
بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير
2025-09-11
نجلاء بدر تكشف كواليس خطوبتها لمحمد منير وانفصالهما
2025-09-11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025