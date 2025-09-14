روبوت طاهٍ (فيديو)

تمكن الصياد اللبناني الكابتن "مصطفى أحمد" من اصطياد سمكة قرش من النوع النادر قبالة شاطئ الناقورة، قبل ان يعيدها الى المياه. وفي حديث لموقع "قناة الجديد" أشار البروفسور في علوم البحار ميشال باريش ان هذه السمكة هي من نوع "تريشر شارك" Thresher shark النادرة في بحر لبنان، وتمتاز بذيل طويل تستخدمه في صيد فرائسها كالسردين وغيره.



