روبوت طاهٍ (فيديو)
روبوت طاهٍ (فيديو)
روبوت طاهٍ (فيديو)

منوعات

2025-09-14 | 05:40
روبوت طاهٍ (فيديو)
في مؤتمر الشمول لعام 2025 في الصين، خطف الروبوت الطاهي الأنظار، إذ طهى الطعام، وقدّمه، دون مساعدة بشرية.

اقرأ ايضا في منوعات

ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
Play
2025-09-13

ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)

أثارت تكهنات جديدة بشأن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهوره بوجه مترهل متدلي، الخميس، في ذكرى أحداث 11 أيلول.

2025-09-13

ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)

أثارت تكهنات جديدة بشأن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهوره بوجه مترهل متدلي، الخميس، في ذكرى أحداث 11 أيلول.

بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها
Play
2025-09-13

بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها

أقدمت طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا على إطلاق النار على زملائها في مدرسة بمقاطعة ميندوزا في الأرجنتين، ردًا على تعرضها للتنمر.



2025-09-13

بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها

أقدمت طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا على إطلاق النار على زملائها في مدرسة بمقاطعة ميندوزا في الأرجنتين، ردًا على تعرضها للتنمر.



ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)
Play
2025-09-12

ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)

تمكن الصياد اللبناني الكابتن "مصطفى أحمد" من اصطياد سمكة قرش من النوع النادر قبالة شاطئ الناقورة، قبل ان يعيدها الى المياه. وفي حديث لموقع "قناة الجديد" أشار البروفسور في علوم البحار ميشال باريش ان هذه السمكة هي من نوع "تريشر شارك" Thresher shark النادرة في بحر لبنان، وتمتاز بذيل طويل تستخدمه في صيد فرائسها كالسردين وغيره.

شاهد الفيديو:

2025-09-12

ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)

تمكن الصياد اللبناني الكابتن "مصطفى أحمد" من اصطياد سمكة قرش من النوع النادر قبالة شاطئ الناقورة، قبل ان يعيدها الى المياه. وفي حديث لموقع "قناة الجديد" أشار البروفسور في علوم البحار ميشال باريش ان هذه السمكة هي من نوع "تريشر شارك" Thresher shark النادرة في بحر لبنان، وتمتاز بذيل طويل تستخدمه في صيد فرائسها كالسردين وغيره.

شاهد الفيديو:

ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
2025-09-13
بسبب التنمر.. طالبة تطلق النار على زملائها
2025-09-13
ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)
2025-09-12
بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير
2025-09-11

يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
