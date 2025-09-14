روبوت طاهٍ (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أثارت تكهنات جديدة بشأن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهوره بوجه مترهل متدلي، الخميس، في ذكرى أحداث 11 أيلول.
أقدمت طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا على إطلاق النار على زملائها في مدرسة بمقاطعة ميندوزا في الأرجنتين، ردًا على تعرضها للتنمر.
تمكن الصياد اللبناني الكابتن "مصطفى أحمد" من اصطياد سمكة قرش من النوع النادر قبالة شاطئ الناقورة، قبل ان يعيدها الى المياه. وفي حديث لموقع "قناة الجديد" أشار البروفسور في علوم البحار ميشال باريش ان هذه السمكة هي من نوع "تريشر شارك" Thresher shark النادرة في بحر لبنان، وتمتاز بذيل طويل تستخدمه في صيد فرائسها كالسردين وغيره.شاهد الفيديو: