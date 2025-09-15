حفرة تبتلع شاحنة! (فيديو)

View this post on Instagram
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الصيفي المستقر فوق لبنان حتى ظهر الثلاثاء، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، قبل أن يتأثر بمنخفض جوي يتمركز شمال غرب تركيا، ما يؤدي إلى طقس متقلب وأمطار متفرقة حتى الجمعة، ليعود بعدها الاستقرار مع ارتفاع في الحرارة السبت.
في مؤتمر الشمول لعام 2025 في الصين، خطف الروبوت الطاهي الأنظار، إذ طهى الطعام، وقدّمه، دون مساعدة بشرية.
أثارت تكهنات جديدة بشأن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد ظهوره بوجه مترهل متدلي، الخميس، في ذكرى أحداث 11 أيلول.