طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!

علق ركاب رحلة جوية متجهة إلى كورسيكا في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على أثناء نوبة عمله، بحسب الفرنسية.

وقالت الهيئة لـ" " إنه "بعد أن غفا ، اضطرت رحلة "طيران كورسيكا" المتجهة من مطار أورلي إلى أجاكسيو في كورسيكا للتحليق دائريا فوق لمدة "18 دقيقة"، مؤكدة بذلك تقريرًا نشرته صحيفة "كورس ماتان".



وأضافت هيئة الطيران "كشف تدخل في عند برج المراقبة أن مراقب الحركة الجوية المناوب قد غلبه النعاس في موقعه".



وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الطائرة "، وفق الهيئة التي أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في "الوضع غير المعتاد".



ورغم أن نتيجة اختبار الذي أجري للمراقب كانت سلبية، "إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه قيد الدراسة".