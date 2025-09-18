خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)

تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.

وفي حديث لـ" "، لاحظت المؤسِسَة المشارِكة لمجموعة "سبيك آب أفريكا" القارية الإفريقية فارا ندياي أن "إسقاط ميركاتور قلّل طوال قرون من حجم إفريقيا، معززا الانطباع بأنها أصغر وهامشية وأقل أهمية". وتظهر مساحة مئة كيلومتر مربع في النروج أكبر بأربع مرات من المساحة نفسها في كينيا.

وتبدو غرينلاند بمساحة أفريقيا وأميركا الجنوبية نفسها، مع أن إفريقيا في الواقع أكبر بأربع عشرة مرة من غرينلاند، والبرازيل وحدها أكبر بأربعة أضعاف. ومن هذا المنطلق، أطلقت منظمتها حملة "كورّيكت ذي ماب" ("صحّح الخريطة") في نيسان مع مجموعة "أفريكا نو فلتر" للعمل على إظهار القارة بحجمها الصحيح على الإسقاطات التي تستخدمها المدارس ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية. و"إسقاط ميركاتور" المستند إلى وجهة نظر أوروبية، فيمدّ المناطق القريبة من القطبين بينما يُقلص المناطق الاستوائية، مما يجعل مناطق مثل وأميركا الشمالية تبدو أكبر بكثير مما هي عليه في الواقع.

وفي محاولة لتحقيق التوازن، أطلق رسّامو الخرائط توم باترسون وبويان سافريك وبرنارد جيني عام 2018 إسقاط "إيكوال إيرث" ("كوكب المتساوي")، وتبدو إفريقيا وكذلك أميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوقيانوسيا في هذا الإسقاط أكبر بكثير مما هي عليه في "إسقاط ميركاتور". ويهدف مشروع "كورّيكت ذي ماب" إلى توسيع نطاق استخدام خريطة "إيكوال إيرث" التي أقرها الإفريقي أخيرا. وقالت ندياي "خطواتنا التالية هي الترويج لاعتمادها في المناهج الدراسية الإفريقية (...) والتعاون مع والناشرين". وأضافت "نُشرك أيضا واليونسكو".