الشمس تختفي جزئيًا.. هذا ما ينتظركم اليوم!
الشمس تختفي جزئيًا.. هذا ما ينتظركم اليوم!
الشمس تختفي جزئيًا.. هذا ما ينتظركم اليوم!

منوعات

2025-09-21 | 03:35
الشمس تختفي جزئيًا.. هذا ما ينتظركم اليوم!
يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي، يُعرف بـ"كسوف الاعتدال"، اليوم الأحد. ويُتوقع أن يكون مرئيًا في مناطق محدودة تشمل نيوزيلندا، أجزاء من أستراليا، القارة القطبية الجنوبية، وبعض جزر المحيط الهادئ.

ويحدث الكسوف الجزئي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس دون أن يغطيها بالكامل، على عكس الكسوف الكلي الذي يحجب الشمس تمامًا.

قبل موجة الحر.. "بوظة" للحيوانات! (فيديو)
Play
07:36

قبل موجة الحر.. "بوظة" للحيوانات! (فيديو)

بمناسبة يوم "الأيس كريم" في 23 أيلول، نظمت حديقة حيوانات "بيوبارك" في ريو دي جينيرو، نشاطاً بيئياً مميزاً، حيث قدّمت للحيوانات "مصاصات فواكه" منعشة مُصممة خصيصاً لتناسب نظامها الغذائي، مع تعزيز راحتها ورفاهيتها قبل موجة الحر المقبلة.

07:36

قبل موجة الحر.. "بوظة" للحيوانات! (فيديو)

بمناسبة يوم "الأيس كريم" في 23 أيلول، نظمت حديقة حيوانات "بيوبارك" في ريو دي جينيرو، نشاطاً بيئياً مميزاً، حيث قدّمت للحيوانات "مصاصات فواكه" منعشة مُصممة خصيصاً لتناسب نظامها الغذائي، مع تعزيز راحتها ورفاهيتها قبل موجة الحر المقبلة.

"ستار بخش" الباكستاني ينتصر على "ستاربكس" (صورة)
2025-09-18

"ستار بخش" الباكستاني ينتصر على "ستاربكس" (صورة)

حقق مقهى "ستار بخش" الباكستاني انتصاراً لافتاً على سلسلة "ستاربكس" العالمية وذلك بعد معركة قضائية دامت 12 عام.

2025-09-18

"ستار بخش" الباكستاني ينتصر على "ستاربكس" (صورة)

حقق مقهى "ستار بخش" الباكستاني انتصاراً لافتاً على سلسلة "ستاربكس" العالمية وذلك بعد معركة قضائية دامت 12 عام.

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)
2025-09-18

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)

تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.

2025-09-18

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)

تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.

قبل موجة الحر.. "بوظة" للحيوانات! (فيديو)
07:36
"ستار بخش" الباكستاني ينتصر على "ستاربكس" (صورة)
2025-09-18
خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)
2025-09-18
طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!
2025-09-18

