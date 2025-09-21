الشمس تختفي جزئيًا.. هذا ما ينتظركم اليوم!

ويحدث الكسوف الجزئي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس دون أن يغطيها بالكامل، على عكس الكسوف الكلي الذي يحجب الشمس تمامًا.
بمناسبة يوم "الأيس كريم" في 23 أيلول، نظمت حديقة حيوانات "بيوبارك" في ريو دي جينيرو، نشاطاً بيئياً مميزاً، حيث قدّمت للحيوانات "مصاصات فواكه" منعشة مُصممة خصيصاً لتناسب نظامها الغذائي، مع تعزيز راحتها ورفاهيتها قبل موجة الحر المقبلة.
حقق مقهى "ستار بخش" الباكستاني انتصاراً لافتاً على سلسلة "ستاربكس" العالمية وذلك بعد معركة قضائية دامت 12 عام.
تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.