محمد رمضان يرقص مع كنة ترامب (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي، يُعرف بـ"كسوف الاعتدال"، اليوم الأحد. ويُتوقع أن يكون مرئيًا في مناطق محدودة تشمل نيوزيلندا، أجزاء من أستراليا، القارة القطبية الجنوبية، وبعض جزر المحيط الهادئ.
بمناسبة يوم "الأيس كريم" في 23 أيلول، نظمت حديقة حيوانات "بيوبارك" في ريو دي جينيرو، نشاطاً بيئياً مميزاً، حيث قدّمت للحيوانات "مصاصات فواكه" منعشة مُصممة خصيصاً لتناسب نظامها الغذائي، مع تعزيز راحتها ورفاهيتها قبل موجة الحر المقبلة.
حقق مقهى "ستار بخش" الباكستاني انتصاراً لافتاً على سلسلة "ستاربكس" العالمية وذلك بعد معركة قضائية دامت 12 عام.