بالفيديو | مطاردة ناريّة

في حادث وصف بـ"الغريب"، شهد مطار لا غارديا في نيويورك، تصادم بين طائرتين تابعتين لشركة "دلتا"، أسفر عن إصابة طفيفة لمضيفة طيران، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.
هاجمت أنثى فيل مجموعة من السياح بعد أن اقتربوا بشكل مفرط من صغارها، ما أدى إلى سقوط عدد منهم في الماء وكاد أن يودي بحياة امرأة كانت تحاول عبور النهر.وأظهر مقطع فيديو التقطه سياح آخرون خلال جولة سفاري بالقوارب في بوتسوانا جنوب أفريقيا، تحركات أنثى الفيل الفجائية نحو المجموعة عند اقترابهم من عائلتها.
سقط سائح يبلغ من العمر 31 عاما خلال تسلق جبل ناما على ارتفاع 5588 مترا في مقاطعة سيشوان الصينية، بعدما نزع الحبل الأمني لالتقاط صورة تذكارية وفق ما ذكرته وسائل إعلام صينية.