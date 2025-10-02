بالفيديو | مطاردة ناريّة

هاجمت أنثى فيل مجموعة من السياح بعد أن اقتربوا بشكل مفرط من صغارها، ما أدى إلى سقوط عدد منهم في الماء وكاد أن يودي بحياة امرأة كانت تحاول عبور النهر.

وأظهر مقطع فيديو التقطه سياح آخرون خلال جولة سفاري بالقوارب في بوتسوانا جنوب أفريقيا، تحركات أنثى الفيل الفجائية نحو المجموعة عند اقترابهم من عائلتها.