حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)

🚨 BREAKING UPDATE: Two regional jets COLLIDED on the taxiway at LaGuardia last night.



✈️ Flight 5155 (bound for Roanoke) clipped the fuselage of Flight 5047 (arriving from Charlotte) around 10 PM.



✈️ A flight attendant was hospitalized with non-life-threatening injuries.… pic.twitter.com/iWwvO7JVQH — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) October 2, 2025

ووفقا للتفاصيل، وقع التصادم مساء الأربعاء، عندما كانت الطائرة "Endeavor 5155" تستعد للإقلاع، فاصطدم جناحها الأيمن بجسم الطائرة "Endeavor 5047" التي كانت قد هبطت وكانت في طريقها إلى البوابة.



وأظهر تسجيل لمراقبة الحركة الجوية بلاغاً من الطيار يفيد بحدوث أضرار في الطائرة، شملت كسرا في زجاج قمرة القيادة وتلفا في بعض الشاشات داخلها.



وقد أكدت شركة " " أن المضيفة المصابة نقلت إلى مستشفى قريب كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن حركة الملاحة في لم تتأثر بالحادث.