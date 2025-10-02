حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)

🚨 BREAKING UPDATE: Two delta regional jets COLLIDED on the taxiway at LaGuardia last night.
✈️ Flight 5155 (bound for Roanoke) clipped the fuselage of Flight 5047 (arriving from Charlotte) around 10 PM.
✈️ A flight attendant was hospitalized with non-life-threatening injuries.… pic.twitter.com/iWwvO7JVQH
أظهر مقطع فيديو متداول عملية مطاردة غير عادية بين الشرطة في ولاية "لوس أنجلس" الأميركية وأحد السائقين، حيث انفجر إطار مركبته لكنه واصل القيادة بسرعة عالية فيما تناثرت الشرارات من تحت السيارة وأضاءت المكان.
هاجمت أنثى فيل مجموعة من السياح بعد أن اقتربوا بشكل مفرط من صغارها، ما أدى إلى سقوط عدد منهم في الماء وكاد أن يودي بحياة امرأة كانت تحاول عبور النهر.وأظهر مقطع فيديو التقطه سياح آخرون خلال جولة سفاري بالقوارب في بوتسوانا جنوب أفريقيا، تحركات أنثى الفيل الفجائية نحو المجموعة عند اقترابهم من عائلتها.
سقط سائح يبلغ من العمر 31 عاما خلال تسلق جبل ناما على ارتفاع 5588 مترا في مقاطعة سيشوان الصينية، بعدما نزع الحبل الأمني لالتقاط صورة تذكارية وفق ما ذكرته وسائل إعلام صينية.