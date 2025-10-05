الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يعزف.. أثناء عملية في دماغه! (فيديو)
يعزف.. أثناء عملية في دماغه! (فيديو)
A-
A+

يعزف.. أثناء عملية في دماغه! (فيديو)

منوعات

2025-10-05 | 02:47
يعزف.. أثناء عملية في دماغه! (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
يعزف.. أثناء عملية في دماغه! (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، مشهداً غريباً من داخل غرفة عمليات، يُظهر إصرار مريض على العزف، بينما يقوم الطاقم الطبي بإجراء عملية له في الدماغ.

اقرأ ايضا في منوعات

أول حالة مؤكدة.. حيوان يجمع ذئب وكلب!
Play
01:41

أول حالة مؤكدة.. حيوان يجمع ذئب وكلب!

أعلنت منظمة "كاليستو" اليونانية غير الحكومية المعنية بالحياة البرية، أن "تحاليل جينية أتاحت اكتشاف أول حالة مؤكدة في اليونان لحيوان من نوع هجين يجمع بين الذئب والكلب".

01:41

أول حالة مؤكدة.. حيوان يجمع ذئب وكلب!

أعلنت منظمة "كاليستو" اليونانية غير الحكومية المعنية بالحياة البرية، أن "تحاليل جينية أتاحت اكتشاف أول حالة مؤكدة في اليونان لحيوان من نوع هجين يجمع بين الذئب والكلب".

بالفيديو | مطاردة ناريّة
2025-10-02

بالفيديو | مطاردة ناريّة

أظهر مقطع فيديو متداول عملية مطاردة غير عادية بين الشرطة في ولاية "لوس أنجلس" الأميركية وأحد السائقين، حيث انفجر إطار مركبته لكنه واصل القيادة بسرعة عالية فيما تناثرت الشرارات من تحت السيارة وأضاءت المكان.

2025-10-02

بالفيديو | مطاردة ناريّة

أظهر مقطع فيديو متداول عملية مطاردة غير عادية بين الشرطة في ولاية "لوس أنجلس" الأميركية وأحد السائقين، حيث انفجر إطار مركبته لكنه واصل القيادة بسرعة عالية فيما تناثرت الشرارات من تحت السيارة وأضاءت المكان.

حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
Play
2025-10-02

حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)

في حادث وصف بـ"الغريب"، شهد مطار لا غارديا في نيويورك، تصادم بين طائرتين تابعتين لشركة "دلتا"، أسفر عن إصابة طفيفة لمضيفة طيران، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.

2025-10-02

حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)

في حادث وصف بـ"الغريب"، شهد مطار لا غارديا في نيويورك، تصادم بين طائرتين تابعتين لشركة "دلتا"، أسفر عن إصابة طفيفة لمضيفة طيران، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.

اخترنا لك
أول حالة مؤكدة.. حيوان يجمع ذئب وكلب!
01:41
بالفيديو | مطاردة ناريّة
2025-10-02
حادث غريب.. تصادم طائرات (فيديو)
2025-10-02
أنثى "فيل" تهاجم قارباً (فيديو)
2025-10-01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025