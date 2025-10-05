يعزف.. أثناء عملية في دماغه! (فيديو)

في حادث وصف بـ"الغريب"، شهد مطار لا غارديا في نيويورك، تصادم بين طائرتين تابعتين لشركة "دلتا"، أسفر عن إصابة طفيفة لمضيفة طيران، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب.



