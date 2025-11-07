بملايين الدولارات.. تعويض لـ "مُدرّسة"!

منحت محكمة أميركية الخميس تعويضاً قدره 10 ملايين لمدرّسة سابقة تعرضت لإطلاق نار على يد تلميذ في السادسة من العمر في مدرستها.





في الثاني 2023، أطلق طفل النار على آبي زويرنر البالغة 28 عاما في مدرسة ابتدائية في نيوز بولاية ، ما أدى إلى إصابتها في يدها وصدرها، وبقيت في المستشفى لأسبوعين.



رفعت المعلمة دعوى قضائية ضد مساعدة مدير المدرسة إيبوني متهمةً إياها بتجاهل تحذيرات بشأن إحضار الطفل مسدسا إلى المدرسة.



كانت المدرّسة تطالب بتعويض قدره 40 مليون بتهمة الإهمال الجسيم. وخلال المحاكمة، أفادت في شهادتها بأنها ظنت لوهلة أنها ستموت.



حُكم على والدة التلميذ الذي أطلق النار على المعلّمة بالسجن لما يقرب من أربع سنوات بعد إدانتها بإهمال الطفل وبتهمة تتعلق بحيازة الأسلحة النارية.



في المقابل، لم يواجه الطفل أي تهم قضائية.