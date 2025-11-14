سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)

View this post on Instagram
أظهر مقطع فيديو التقطه مصور محترف في أستراليا لحظة ارتطام قارب بحوت صغير كان برفقة أمه، من دون ان يصب اي منها بأذى.
نشر البيت الأبيض، فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يستقبل زواراً صغاراً في المكتب البيضاوي.وفي التفاصيل، سأل طفل صغير الرئيس الأميركي "ما اسمك؟"، ليجيبه "اسمي دونالد".
سقط أول روبوت روسي على وجهه، أثناء خروجه، في معرض موسكو للتكنولوجيا.وأرجع منظمو المعرض، سقوط الروبوت، إلى "مشاكل في المعايرة والإضاءة".