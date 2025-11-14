قارب يصدم حوتاً! (فيديو)

View this post on Instagram
حاولت شركة صناعة سيارات صينية محاكاة صعود سيارة رينج روفر "درج السماء" الذي انتشر على نطاق واسع، فاصطدمت بحاجز حماية.واعتذرت شركة "شيري" للسيارات بعد الحادث، متعهدة بتغطية تكاليف إصلاح الأضرار بالكامل.
نشر البيت الأبيض، فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يستقبل زواراً صغاراً في المكتب البيضاوي.وفي التفاصيل، سأل طفل صغير الرئيس الأميركي "ما اسمك؟"، ليجيبه "اسمي دونالد".
سقط أول روبوت روسي على وجهه، أثناء خروجه، في معرض موسكو للتكنولوجيا.وأرجع منظمو المعرض، سقوط الروبوت، إلى "مشاكل في المعايرة والإضاءة".