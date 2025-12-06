بحجم رغيف خبز.. صاروخ يصطاد المسيرات (فيديو)

View this post on Instagram
عُثر على حيوان "راكون" في متجر لبيع الكحول في ولاية فيرجينيا الأميركية "سكران".الراكون كان قد اقتحم المتجر وحطم الزجاجات وتناثر الكحول على الأرض. صاحب المتجر ظنّ انه تعرض للسرقة، حتى وجده فاقدًا للوعي.
لعب المدوّن الروسي ميخائيل ليتفين كرة القدم في السماء على ارتفاع 1700 متر، مسجّلاً رقماً قياسياً عالمياً.ورُبط الملعب بمنطاد هوائي ساخن ليتمكن من الارتفاع.
أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأن الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة سومطرة في إندونيسيا أدت الى مقتل 631 شخصا فيما نزح مليون شخص.