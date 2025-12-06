الأخبار
بحجم رغيف خبز.. صاروخ يصطاد المسيرات (فيديو)
بحجم رغيف خبز.. صاروخ يصطاد المسيرات (فيديو)
بحجم رغيف خبز.. صاروخ يصطاد المسيرات (فيديو)

منوعات

2025-12-06 | 13:01
بحجم رغيف خبز.. صاروخ يصطاد المسيرات (فيديو)
بحجم رغيف خبز.. صاروخ يصطاد المسيرات (فيديو)

اقرأ ايضا في منوعات

حيوان "سكران" (فيديو)
2025-12-04

حيوان "سكران" (فيديو)

عُثر على حيوان "راكون" في متجر لبيع الكحول في ولاية فيرجينيا الأميركية "سكران".
الراكون كان قد اقتحم المتجر وحطم الزجاجات وتناثر الكحول على الأرض. صاحب المتجر ظنّ انه تعرض للسرقة، حتى وجده فاقدًا للوعي.

2025-12-04

حيوان "سكران" (فيديو)

عُثر على حيوان "راكون" في متجر لبيع الكحول في ولاية فيرجينيا الأميركية "سكران".
الراكون كان قد اقتحم المتجر وحطم الزجاجات وتناثر الكحول على الأرض. صاحب المتجر ظنّ انه تعرض للسرقة، حتى وجده فاقدًا للوعي.

كرة قدم.. في الجو! (فيديو)
Play
2025-12-03

كرة قدم.. في الجو! (فيديو)

لعب المدوّن الروسي ميخائيل ليتفين كرة القدم في السماء على ارتفاع 1700 متر، مسجّلاً رقماً قياسياً عالمياً.
ورُبط الملعب بمنطاد هوائي ساخن ليتمكن من الارتفاع.

2025-12-03

كرة قدم.. في الجو! (فيديو)

لعب المدوّن الروسي ميخائيل ليتفين كرة القدم في السماء على ارتفاع 1700 متر، مسجّلاً رقماً قياسياً عالمياً.
ورُبط الملعب بمنطاد هوائي ساخن ليتمكن من الارتفاع.

فيضانات إندونيسيا… أعداد الضحايا تتزايد!
2025-12-02

فيضانات إندونيسيا… أعداد الضحايا تتزايد!

أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأن الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة سومطرة في إندونيسيا أدت الى مقتل 631 شخصا فيما نزح مليون شخص.

2025-12-02

فيضانات إندونيسيا… أعداد الضحايا تتزايد!

أصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بأن الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة سومطرة في إندونيسيا أدت الى مقتل 631 شخصا فيما نزح مليون شخص.

حيوان "سكران" (فيديو)
2025-12-04
كرة قدم.. في الجو! (فيديو)
2025-12-03
فيضانات إندونيسيا… أعداد الضحايا تتزايد!
2025-12-02
أرقام البابوات.. وسرّ اختيارها! (فيديو)
2025-12-01

