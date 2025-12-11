بسبب العقوبات… الجيش الأميركي يصادر ناقلة نفط!

حصد طلاب الأنطونية في كسارة - زحلة، المركز الأول ل"جائزة التميز الهندسي" في أولمبياد كرة القدم للروبوتات RFOLYMPICS 2025 التي أُقيمت في البحر الميت تحت رعاية الأمير عمر بن فيصل، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 104 فريقاً من 12 دولة عربية.