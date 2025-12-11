بسبب العقوبات… الجيش الأميركي يصادر ناقلة نفط!

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نشرت السلطات الأسترالية لقطات تُظهر لحظة تعلّق مظلّيٍ على ارتفاع آلاف الأمتار بعد أن علقت مظلّته بذيل الطائرة.وأكدت السلطات أن المظلّي نجا من الحادث، الذي وقع جنوب كيرنز خلال عرضٍ بهلواني.
تسبّبت أمطار غزيرة ضربت إقليم كردستان العراق بحدوث فيضانات واسعة، ما أدّى إلى تعطّل الطرق وغرق منازل ومحال تجارية.
حصد طلاب الأنطونية في كسارة - زحلة، المركز الأول ل"جائزة التميز الهندسي" في أولمبياد كرة القدم للروبوتات RFOLYMPICS 2025 التي أُقيمت في البحر الميت تحت رعاية الأمير عمر بن فيصل، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 104 فريقاً من 12 دولة عربية.