فيضانات مرعبة!

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
نشرت السلطات الأسترالية لقطات تُظهر لحظة تعلّق مظلّيٍ على ارتفاع آلاف الأمتار بعد أن علقت مظلّته بذيل الطائرة.وأكدت السلطات أن المظلّي نجا من الحادث، الذي وقع جنوب كيرنز خلال عرضٍ بهلواني.
نشرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي مقطع فيديو يُظهر قيام الجيش الأميركي بمصادرة ناقلة نفط خام تُستخدم في نقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.وأوضحت بوندي أن الناقلة خاضعة لعقوبات أميركية منذ سنوات عدة، بسبب تورطها في شبكة تهريب نفط غير مشروعة.
حصد طلاب الأنطونية في كسارة - زحلة، المركز الأول ل"جائزة التميز الهندسي" في أولمبياد كرة القدم للروبوتات RFOLYMPICS 2025 التي أُقيمت في البحر الميت تحت رعاية الأمير عمر بن فيصل، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والإتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 104 فريقاً من 12 دولة عربية.