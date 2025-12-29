شاحنة "تسحق" سيارة حكومية! (فيديو)

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن منخفض جوّي مصدره البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط، يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، وتساقط أمطار غزيرة، ورياح شديدة،وعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع الـ 1400 متر وما فوق ينحسر تدريجياً ليل الاثنين ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجدداً بعد ظهر يوم الأربعاء بمنخفض جوي اّخر، مصدره شمال غرب تركيا، فيعود تساقط الأمطار والثلوج حتى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.