فارس كرم يعلنها: خسرت 13 مليون و400 الف دولار بالبنك

حل الفنان اللبناني ضيفا مع الاعلامي اللبناني في برنامج Neshan x، وذلك بعد غياب طويل عن الاعلام اللبناني.



فارس فتح قلبه لأول مرة وبعد صمت طويل، حيث تحدث بكل صراحة عن قضية طلاقه من زوجته السيدة هبة عزيز كاشفا الكثير من الاسرار الصادمة والكواليس التي لم يرويها من قبل.

فقد قال فارس "الأبوة كسرتني وياريت بقيت عازب "، واضاف "لو شو ما عملت على لإنو نسونجي وياريت ما غنيت "نسونجي والتنورة"، اما عن زوجته فقال "مطرح ما بتأمن خاف".

وكذلك تحدث فارس في الحلقة عن مدى تعلقه وحبه الشديد لعائلته، والده الراحل ووالدته وشقيقته واولادها. فعن مرض والده قال "كنت قوّي المورفين لإقـ ـتله ومرة حطيتله الفرد براسه".

اما في الشق الفني، فكشف فارس عن رأيه بالعديد من النجوم كـ والأخرس وسانت ليفانت، مؤكدا "في كتير نسخات عني بس صنع صيني".

وكذلك تحدث عن علاقته بـ ووجه له رسالة مؤثرة: انت بقلب كل انسان بيفهم . هذا ودافع فارس عن المخرج الراحل سيمون اسمر قائلا " في كتير فنانين بيرموا فشلن عليه وبس فل.. فل الفن اللبناني ".