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تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من &quot;حزب الصراصير&quot;!
تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!
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تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!

منوعات

2026-07-20 | 09:52
تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!
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تظاهرات اعتراضاً على الغش في الامتحانات.. بدعوة من "حزب الصراصير"!

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا بالآلاف في اتجاه البرلمان في نيودلهي، احتجاجا على عمليات غش يُشتبه بأنها شابت الامتحانات الجامعية مطالبين باستقالة وزير التعليم.

وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع في اتجاه المحتجين، ومعظمهم من الطلاب الشباب، وهاجمتهم بهراوات قرب ساحة في العاصمة تجمعوا فيها، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ومع استمرار المواجهات حتى بعد الظهر، دعت الشرطة المتظاهرين إلى التزام سلمية التحرك وعدم نشر شائعات أو معلومات غير مؤكدة.

وتجمع المتظاهرون بدعوة من "حزب شعب الصراصير" وهو حركة أُنشئت مؤخرا عبر الإنترنت مطالبين باستقالة وزير التعليم دارمندرا برادان الذي يعتبرونه مسؤولا عن المخالفات.

وأرادوا الوصول إلى البرلمان الفدرالي الذي افتتح دورته الصيفية الاثنين.

وأعلنت شرطة نيودلهي الأحد، أن "المسيرة غير قانونية، ونشرت قوات كبيرة لحماية البرلمان والمباني العامة".

وقالت على وسائل التواصل الاجتماعي "كل شخص يخالف هذا الحظر معرّض للملاحقة الجنائية".

وفي وقت مبكر صباح الاثنين، بدأ آلاف المتظاهرين بالتوافد إلى مكان التجمع، متحدّين المطر والحواجز التي أقامتها الشرطة.

وقال "حزب شعب الصراصير" على منصة "اكس" "هل نحن في منطقة حرب؟ لماذا تلجأ الشرطة إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين؟".

وأضاف "تجاهلت حكومتكم هذه التعبئة لمدة شهر، وحاليا بعدما بدأنا نسير سلميا، تهاجمنا. لماذا؟".

وكان حزب "الصراصير" في أيار قد أطلق بمبادرة من شاب هندي تخرج حديثا في الولايات المتحدة، يحاول توحيد صفوف موجة غضب متصاعدة في الهند ضد إخفاقات وفضائح تطال امتحانات التعليم العالي بشكل متكرر.

ودعا حزب "الصراصير" في الأسابيع الأخيرة إلى عدة تجمعات في مدن عديدة في البلاد، استقطبت عددا كبيرا من الشبان الذين ضاقوا بعدم العثور على عمل عند تخرجهم من الجامعات رغم النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده البلاد.

لماذا سُمي "حزب شعب الصراصير"؟

سُمّي «حزب شعب الصراصير» بهذا الاسم على سبيل السخرية والاحتجاج، بعدما شبّه رئيس المحكمة العليا الهندية سوريا كانت الشباب العاطلين عن العمل بـ«الصراصير» و«طفيليات المجتمع».

فحوّل الشباب الإهانة إلى رمز للاعتراض، وأطلق الناشط أبهيجيت ديبكي الحركة في أيار 2026، للدفاع عن قضايا الشباب والاحتجاج على البطالة وفساد نظام الامتحانات، وهو تيار احتجاجي هزلي وليس حزباً سياسياً مسجلاً رسمياً.

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"شيبسي" توقف إنتاج عبوات ميسي
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2026-07-10

"شيبسي" توقف إنتاج عبوات ميسي

نقل موقع "مصراوي" عن مصادر أن شركة "شيبسي" أوقفت إنتاج جميع العبوات والأكياس والمنتجات التي تحمل صورة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي كانت قد طرحتها ضمن حملتها الترويجية المرتبطة بكأس العالم.

وأضافت المصادر أن جميع الأكياس والمنتجات التي تحمل صورة ميسي، والمتوافرة حاليًا في الأسواق، جرى تصنيعها قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

2026-07-10

"شيبسي" توقف إنتاج عبوات ميسي

نقل موقع "مصراوي" عن مصادر أن شركة "شيبسي" أوقفت إنتاج جميع العبوات والأكياس والمنتجات التي تحمل صورة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي كانت قد طرحتها ضمن حملتها الترويجية المرتبطة بكأس العالم.

وأضافت المصادر أن جميع الأكياس والمنتجات التي تحمل صورة ميسي، والمتوافرة حاليًا في الأسواق، جرى تصنيعها قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

كولينا يحسم جدل "الأخطاء التحكيمية" في مباراة مصر والأرجنتين
2026-07-09

كولينا يحسم جدل "الأخطاء التحكيمية" في مباراة مصر والأرجنتين

دافع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، عن نزاهة التحكيم في بطولة كأس العالم 2026، مبررًا قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه، الذي تعرض لانتقادات واسعة عقب مباراة مصر والأرجنتين في الدور ثمن النهائي.

وقال كولينا، في مقابلة نشرها موقع فيفا: "سيبقى النقاش البنّاء حول القرارات التحكيمية جزءًا من كرة القدم، لكن الاتهامات غير المبررة لا مكان لها في رياضتنا. لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة الحكام". كما أكد صحة قرارات الحكم في اللقاء.

وأضاف: "لا يمكن لأي جهة التأثير في تحكيم فيفا، ولا حتى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الذي قدّم دائمًا دعمه الكامل لطاقم التحكيم مع احترام استقلاليته".

2026-07-09

كولينا يحسم جدل "الأخطاء التحكيمية" في مباراة مصر والأرجنتين

دافع رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، عن نزاهة التحكيم في بطولة كأس العالم 2026، مبررًا قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه، الذي تعرض لانتقادات واسعة عقب مباراة مصر والأرجنتين في الدور ثمن النهائي.

وقال كولينا، في مقابلة نشرها موقع فيفا: "سيبقى النقاش البنّاء حول القرارات التحكيمية جزءًا من كرة القدم، لكن الاتهامات غير المبررة لا مكان لها في رياضتنا. لا يمكن لأحد أن يشكك في نزاهة الحكام". كما أكد صحة قرارات الحكم في اللقاء.

وأضاف: "لا يمكن لأي جهة التأثير في تحكيم فيفا، ولا حتى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الذي قدّم دائمًا دعمه الكامل لطاقم التحكيم مع احترام استقلاليته".

لماذا ينجذب البعوض لأشخاص اكثر من غيرهم؟ إليكم الجواب العلمي
Play
2026-06-17

لماذا ينجذب البعوض لأشخاص اكثر من غيرهم؟ إليكم الجواب العلمي

يحرز العلماء بعض التقدّم في فكّ شيفرة المزيج الكيميائي المعقّد الذي يجعل بعض الأشخاص أكثر جاذبية بالنسبة إلى البعوض المسبّب للأمراض.
يقول المختص في علم الحشرات الطبية لدى "معهد أبحاث التطوير" في فرنسا فريدريك سيمار لفرانس برس "ليس اعتقادا خاطئا. ينجذب البعوض بالفعل لبعض الأشخاص دون غيرهم.. لكننا لسنا جميعا جذّابين (للبعوض) طوال الوقت".
يمكن لمجموعة من المثيرات الحسيّة أن تدفع البعوض لتفضيل شخص على غيره، لا سيما الرائحة والحرارة المنبعثة من أجسامنا إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نُخرجه مع الزفير.
ترصد إناث البعوض، وهي الوحيدة التي تلدغ، هذه الإشارات بواسطة مستقبلاتها الحسيّة عالية الدقّة وتختار أهدافها بناء على ذلك.
وقال العالم السويدي ريكارد إينييل لفرانس برس "نعرف منذ أكثر من مئة عام أن البعوض ينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه مع الزفير. هذه الإشارة الأولى التي تثير سلوكه".
وقال إينييل الذي وضع مؤخرا دراسة في هذا الخصوص إن البعوض "يبدأ رصد رائحتنا" من على بعد نحو عشرة أمتار وينجذب أكثر بفضل ثاني أكسيد الكربون.

2026-06-17

لماذا ينجذب البعوض لأشخاص اكثر من غيرهم؟ إليكم الجواب العلمي

يحرز العلماء بعض التقدّم في فكّ شيفرة المزيج الكيميائي المعقّد الذي يجعل بعض الأشخاص أكثر جاذبية بالنسبة إلى البعوض المسبّب للأمراض.
يقول المختص في علم الحشرات الطبية لدى "معهد أبحاث التطوير" في فرنسا فريدريك سيمار لفرانس برس "ليس اعتقادا خاطئا. ينجذب البعوض بالفعل لبعض الأشخاص دون غيرهم.. لكننا لسنا جميعا جذّابين (للبعوض) طوال الوقت".
يمكن لمجموعة من المثيرات الحسيّة أن تدفع البعوض لتفضيل شخص على غيره، لا سيما الرائحة والحرارة المنبعثة من أجسامنا إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نُخرجه مع الزفير.
ترصد إناث البعوض، وهي الوحيدة التي تلدغ، هذه الإشارات بواسطة مستقبلاتها الحسيّة عالية الدقّة وتختار أهدافها بناء على ذلك.
وقال العالم السويدي ريكارد إينييل لفرانس برس "نعرف منذ أكثر من مئة عام أن البعوض ينجذب إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه مع الزفير. هذه الإشارة الأولى التي تثير سلوكه".
وقال إينييل الذي وضع مؤخرا دراسة في هذا الخصوص إن البعوض "يبدأ رصد رائحتنا" من على بعد نحو عشرة أمتار وينجذب أكثر بفضل ثاني أكسيد الكربون.

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