بطلب من لبنان.. آثار صور في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

ولاحظت مذكرة لليونسكو التي تعقد لجنة التراث العالمي التابعة لها دورتها الثامنة والأربعين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية أن موقع آثار صور "تعرّض لإصابات مباشرة ولأضرار، وحال حفظه تثير قلقا متزايدا، خصوصا في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار".



وأضافت المنظمة الأممية أن "الظروف المثلى لم تعد متوافرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع"، موضحة أن طلب إدراجه في قائمة التراث المهدد بالخطر مقدّم من .



وتقع صور على ساحل ، على بعد نحو عشرين كيلومترا من الحدود مع ، وهي من أقدم مدن المتوسطي. وقد نزح عدد كبير من سكانها بعد إنذارات الإخلاء التي وجهها الجيش .



وتضم صور موقعين محميَين مدرجَين على قائمة التراث العالمي لليونسكو، يحتويان خصوصا على آثار للإمبراطورية الرومانية، بينها قوس نصر ومضمار لسباق الخيل يعودان إلى القرن الثاني الميلادي.



وأُصيب أحد هذين الموقعين مباشرة في حزيران بضربة إسرائيلية.



واتهم وزير الثقافة اللبناني غسان إسرائيل بمخالفة اتفاقية لاهاي التي تلزم أطراف النزاعات المسلحة الحفاظ على المواقع الثقافية، وبعدم احترام "الدروع الزرقاء"، وهي شارات رمزية أقرتها لجنة مرتبطة باليونسكو لحماية مواقع أثرية لبنانية من بينها صور.