بطلب من لبنان.. آثار صور في قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

🔴 BREAKING!
Just inscribed on the List of #WorldHeritage in Danger: Tyre, #Lebanon 🇱🇧.
➡️ https://t.co/iO4B0Cjg9u #48WHC pic.twitter.com/afCIFeRLYR
— UNESCO (@UNESCO) July 22, 2026
🔴 BREAKING!
Just inscribed on the List of #WorldHeritage in Danger: Tyre, #Lebanon 🇱🇧.
➡️ https://t.co/iO4B0Cjg9u #48WHC pic.twitter.com/afCIFeRLYR
بدأت إسرائيل تنفيذ مشروع تجريبي لإنشاء خنادق مخصصة لإيواء التماسيح حول جناح شديد الحراسة في سجن كتسيعوت جنوب البلاد، في خطوة أثارت جدلا قانونيا وبيئيا واسعا، رغم تخصيص السلطات 21 مليون شيكل (6.3 مليون دولار) للمشروع، ومعارضة هيئة الحياة البرية وتحذيرات من أن الخطة قد تتطلب تشريعاً أساسياً.
أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ساروا بالآلاف في اتجاه البرلمان في نيودلهي، احتجاجا على عمليات غش يُشتبه بأنها شابت الامتحانات الجامعية مطالبين باستقالة وزير التعليم.
نقل موقع "مصراوي" عن مصادر أن شركة "شيبسي" أوقفت إنتاج جميع العبوات والأكياس والمنتجات التي تحمل صورة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي كانت قد طرحتها ضمن حملتها الترويجية المرتبطة بكأس العالم.وأضافت المصادر أن جميع الأكياس والمنتجات التي تحمل صورة ميسي، والمتوافرة حاليًا في الأسواق، جرى تصنيعها قبل انطلاق منافسات كأس العالم.