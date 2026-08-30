تلسكوب نحو الفضاء.. وخريطة جديدة للكون؟
أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الأحد، تلسكوبها "رومان" إلى الفضاء، في مهمة تهدف إلى رسم خريطة جديدة للكون وتوفير إجابات عن بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة، وفق وكالة "فرانس برس".
وأُطلق هذا الجهاز المتطور عند الساعة 7:26 بالتوقيت المحلي (11:26 بتوقيت غرينتش)، على متن صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبايس إكس"، من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق ما أظهر بث مباشر عرضته ناسا.