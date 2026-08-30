هبوط اضطراري لطائرة.. وبخار مطبخ؟

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الأحد، تلسكوبها "رومان" إلى الفضاء، في مهمة تهدف إلى رسم خريطة جديدة للكون وتوفير إجابات عن بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة المظلمة والطاقة المظلمة، وفق وكالة "فرانس برس".وأُطلق هذا الجهاز المتطور عند الساعة 7:26 بالتوقيت المحلي (11:26 بتوقيت غرينتش)، على متن صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبايس إكس"، من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق ما أظهر بث مباشر عرضته ناسا.
أوضح الطبيب البريطاني أمير خان، في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، أن انتظام موعد الاستيقاظ يساعد الدماغ على توقعه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين ينامون ويستيقظون في أوقات متقاربة يومياً.
يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لتقديم شكوى بموجب القانون السويسري ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، بتهمة "سوء الإدارة"، على خلفية مشروع أُجهض وكان يهدف إلى فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في كأس العالم، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على الملف وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس.وكان المشروع قد أُعدّ سرًا قبل الكشف عنه والتخلي عنه خلال الصيف الحالي.ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المشروع "ألحق ضررًا مباشرًا وملموسًا بسمعة فيفا"، وفق ما ورد في طلب تمهيدي تقدّم به أمام القضاء في ولاية فلوريدا الأميركية للحصول على وثائق متعلقة بالمشروع.