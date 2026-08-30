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هبوط اضطراري لطائرة.. وبخار مطبخ؟
هبوط اضطراري لطائرة.. وبخار مطبخ؟
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هبوط اضطراري لطائرة.. وبخار مطبخ؟

منوعات

2026-08-30 | 10:17
هبوط اضطراري لطائرة.. وبخار مطبخ؟
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Aljadeed
هبوط اضطراري لطائرة.. وبخار مطبخ؟

هبطت طائرة اضطراريا في باريس مساء السبت، بعد اكتشاف تسرب بخار من مطبخها، حسبما ذكرت شركة "يورو وينغز".

الطائرة من طراز "بوينغ 737" كانت متجهة من مدينة كولونيا الألمانية إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، وعلى متنها 131 شخصا.

وقالت الشركة إن الهبوط في مطار شارل ديغول كان إجراء احترازيا، وفي ظل أولوية الرحلات الجوية "العادية".

وأعلن متحدث باسم الشركة، الأحد، أن "سلامة الركاب والطاقم لم تكن معرضة للخطر في أي وقت من الأوقات".

وأضاف المتحدث أن "الشركة وفرت إقامة فندقية وخدمات نقل للركاب، وتم إعادة الحجز لهم على الرحلات الجوية المتاحة".
 
 
 

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وكان المشروع قد أُعدّ سرًا قبل الكشف عنه والتخلي عنه خلال الصيف الحالي.

ويرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المشروع "ألحق ضررًا مباشرًا وملموسًا بسمعة فيفا"، وفق ما ورد في طلب تمهيدي تقدّم به أمام القضاء في ولاية فلوريدا الأميركية للحصول على وثائق متعلقة بالمشروع.

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