"نستيقظ متعبين رغم النوم".. إليكم الأسباب

قد يحصل الإنسان على ساعات نوم كافية، لكنه يستيقظ متعبا أو يواصل الشعور بانخفاض الطاقة طوال . وبينما يكون الإرهاق مؤقتا في كثير من الحالات، فإن استمراره من دون سبب واضح قد يرتبط بعوامل صحية أو بعادات يومية تحتاج إلى المراجعة.



ولا تعني ساعات النوم الطويلة بالضرورة الحصول على نوم جيد، إذ يمكن لاضطرابات التنفس أو الاستيقاظ المتكرر أن تقطع مراحل النوم وتحرم الجسم من الراحة اللازمة.



وفيما يلي أسباب محتملة للشعور المستمر بالتعب:



1- مشكلات الصحة النفسية: يمكن أن يرتبط الإرهاق بالاكتئاب والقلق والضغوط النفسية، خصوصا إذا ترافق مع اضطراب النوم أو صعوبة التركيز أو فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة.



2- انقطاع النفس أثناء النوم: يؤدي توقف التنفس وتكراره أثناء النوم إلى تقطع مراحله، ما قد يسبب التعب والنعاس نهارا. وتشمل العلامات الشائعة الشخير المرتفع واللهاث أو الاختناق والاستيقاظ المتكرر ليلا.



3- نقص الحديد: قد يتسبب نقص الحديد، ولا سيما عندما يؤدي إلى فقر ، في التعب وضيق التنفس وخفقان القلب وشحوب البشرة، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك إلى فقر الدم والتعب. وقد يتزامن انخفاض فيتامين D مع الإرهاق لدى بعض الأشخاص، لكن إثبات أن النقص هو السبب يتطلب تقييما وفحوصا طبية.



4- النظام الغذائي غير المتوازن: قد يؤدي عدم حصول الجسم على احتياجاته من الطاقة والبروتين والفيتامينات والمعادن إلى انخفاض النشاط، خصوصا مع تخطي الوجبات أو اتباع أنظمة غذائية شديدة التقييد.



5- قلة السوائل: يعد الشعور بالتعب والصداع والدوار وجفاف الفم من الأعراض المحتملة للجفاف.



6- قصور الغدة الدرقية: قد يكون التعب أحد أعراض قصور الغدة الدرقية، إلى جانب الشعور بالبرد وزيادة الوزن وبطء الحركة أو التفكير. ويُقيّم الطبيب الحالة من خلال الأعراض وتحاليل وظائف الغدة.



7- السكري: يمكن أن يصاحب ارتفاع سكر الدم شعور بالتعب، خاصة إذا ترافق مع العطش الشديد أو فقدان الوزن غير المبرر.



8- الأمراض الالتهابية المزمنة: قد ترتبط بعض الأمراض الالتهابية والمناعية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، بالإرهاق وانخفاض الطاقة، إلى جانب الألم وتورم المفاصل وتيبسها.



9- مرض الكلى المزمن: قد يظهر التعب مع تقدم مرض الكلى المزمن، لكن المرض لا يسبب دائما أعراضا واضحة في مراحله المبكرة، وقد لا يُكتشف إلا من خلال فحوص الدم والبول، تتميز متلازمة التعب المزمن "ME/CFS" بإرهاق شديد وطويل الأمد لا يتحسن بالراحة، إلى جانب نوم غير منعش ومشكلات في التركيز وتفاقم الأعراض بعد مجهود بدني أو ذهني.



10 - أمراض أخرى بينها السرطان: يمكن أن يكون التعب المستمر أحد أعراض بعض الأمراض الخطيرة، ومنها أنواع من السرطان، كما يشيع لدى مرضى السرطان خلال العلاج. لكنه عرض عام وغير محدد، ولا يعني ظهوره منفردا الإصابة بالمرض.



متى تراجع الطبيب؟



يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمر التعب عدة أسابيع من دون تفسير، أو أثّر في العمل والحياة اليومية، أو ترافق مع فقدان غير مبرر للوزن أو تغير ملحوظ في المزاج أو أعراض .



وقد يطلب الطبيب، وفقا للأعراض والتاريخ الصحي، فحوصا للكشف عن فقر الدم والسكري واضطرابات الغدة الدرقية ووظائف الكلى ونقص بعض العناصر الغذائية.



فالإرهاق المستمر ليس تشخيصا بحد ذاته، وإنما عرض قد تقف وراءه عادات قابلة للتعديل أو تحتاج إلى العلاج، لذلك يبقى تحديد سببه طبيا أكثر أمانا من محاولة تشخيصه ذاتيا.