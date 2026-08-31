"أخطر من كورونا".. فيروس يقتل نحو نصف المصابين!

انتشرت موجة من الرعب والقلق في الأوساط الصحية حول بعد أن بدأ جديد بالانتشار، ابتداءً من أفريقيا هذه المرة، لكن أمرين يبعثان على القلق الشديد في هذا ، أولهما أنه لا يوجد له أي لقاح حتى الآن، أما الثاني فهو أن نحو نصف المصابين يموتون بسببه، أي واحد من بين كل اثنين مصابين يفقد حياته، ما يعني أنه أخطر بكثير من فيروس "كورونا" الذي أرعب العالم في العام 2020.



